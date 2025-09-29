Alerta roja Valencia: Abren los supermercados excepto Consum

Las cadenas de distribución en Valencia tienen previsto abrir sus establecimientos esta mañana, a excepción de Consum, que ayer anunció el cierre de casi 200 de sus supermercados, tal como ya había asegurado esta firma que haría en los supuestos de alerta roja, como el presente, según fuentes de Asucova, la organización que agrupa a estas compañías.

Fuentes de Mercadona, la primera firma del sector y la que tiene más locales en la Comunitat Valenciana, han confirmado a este diario que sus establecimientos estarán abiertos a lo largo del día de hoy, siempre que la situación metereológica no se complique en extremo.

Suministros

La cadena valenciana adelantó a ayer los suministros de sus supermercados para atenuar los posibles problemas que provoquen hoy las lluvias torrenciales que se esperan. Desde la firma, eso sí, trasladan un mensaje a su clientela de precaución ante lo que pueda suceder a lo largo de día de hoy.