Alerta roja Valencia: Abren los supermercados excepto Consum
Cadenas como Mercadona adelantaron ayer los suministros a sus establecimientos
Las cadenas de distribución en Valencia tienen previsto abrir sus establecimientos esta mañana, a excepción de Consum, que ayer anunció el cierre de casi 200 de sus supermercados, tal como ya había asegurado esta firma que haría en los supuestos de alerta roja, como el presente, según fuentes de Asucova, la organización que agrupa a estas compañías.
Fuentes de Mercadona, la primera firma del sector y la que tiene más locales en la Comunitat Valenciana, han confirmado a este diario que sus establecimientos estarán abiertos a lo largo del día de hoy, siempre que la situación metereológica no se complique en extremo.
Suministros
La cadena valenciana adelantó a ayer los suministros de sus supermercados para atenuar los posibles problemas que provoquen hoy las lluvias torrenciales que se esperan. Desde la firma, eso sí, trasladan un mensaje a su clientela de precaución ante lo que pueda suceder a lo largo de día de hoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat se reunirá a las 16 horas para analizar el episodio de tormentas
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto