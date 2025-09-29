Alerta Roja Valencia: Cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Manises

La alerta roja puesta en marcha desde la madrugada de esta mañana en Valencia está obligando a tomar medidas en muchas de las infraestructuras claves de la provincia, entre ellas un aeropuerto como el de Manises que ha tenido que regular su operativa este lunes por las alertas meteorológicas y donde, pasadas las nueve de la mañana, ya se habían registrado dos vuelos cancelados con origen en el aeródromo valenciano.

"Regulaciones aéreas"

Es lo que confirman a este diario fuentes de Aena, que explican que aunque la situación en el aeropuerto es actualmente "tranquila", sí que se han aplicado "regulaciones" que afectan al tráfico de aviones en las instalaciones. En concreto, cuando una situación como la actual sucede, se limita más el número de vuelos a operar. Para ello, se espacian más en el tiempo las llegadas y las salidas de las aeronaves, todo con el fin de evitar graves problemas para el aeródromo y, en paralelo, tener "una mayor seguridad".

No obstante, esta situación provoca también que algunas aerolíneas, dependiendo de su contexto, puedan tomar medidas como el retraso o la cancelación de alguno de sus vuelos como previsión. Es lo que ha sucedido a primera hora de esta mañana con el vuelo de Vueling e Iberia que salía a las 7.30 horas de Valencia rumbo a París-Orly, que ha sido suspendido por la firma. Del mismo modo, otra conexión como la que se iba a hacer por esas mismas compañías a las 10.35 rumbo a Ámsterdam también ha sido ya cancelada.

Evolución cambiante

La información en tiempo real, además, también muestra otros retrasos a lo largo de la mañana en rutas a Londres (EasyJet o Ryanair), Verona (Ryanair), Copenhague (Norwegian) o Múnich (Lufthansa), una muestra de que las complicaciones pueden seguir sucediendo ante las alertas por las lluvias. No en vano, como explican desde Aena, la de hoy es una situación "muy cambiante" y "dependiendo de la meteorología" se pueden producir nuevas cancelaciones a lo largo de la jornada.