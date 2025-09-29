Alerta roja Valencia: No abren la mayoría de comercios del área metropolitana de Valencia

La alerta roja declarada desde esta madrugada en la provincia de Valencia y el recuerdo de la dana de hace exactamente once meses ha provocado que gran parte de los pequeños comercios en el área metropolitana del 'cap i casal' haya optado este lunes por no levantar sus persianas con el objetivo de tener mayor seguridad. Así lo aseguraba esta mañana el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, quien apuntaba a que "la mayoría" de estos negocios han optado por "hacer caso a las advertencias, que para eso están". "Hay que ser siempre consecuentes", ha incidido el dirigente en referencia a las indicaciones de las Administraciones y las autoridades competentes de evitar desplazamientos que no sean imprescindibles o no acercarse a zonas que sean inundables.

En una jornada en la que -asegura- zonas comerciales como la de Alfafar "ha cerrado", Lorenzo ha indicado que los negocios pequeños de municipios como la citada localidad, Massanassa o Sedaví han optado en su mayoría -y quizás con la excepción "de algún horno- por no abrir por "prudencia". "En países más acostumbrados a estas situaciones de emergencia, cuando hay alertas todo el mundo cierra", ha recordado al respecto.

Medidas preventivas

Respecto a si se han tomado medidas en los comercios para evitar la entrada de agua en caso de que las lluvias se intensifiquen en la próximas horas, el dirigente de Unió Gremial ha explicado que en algunos núcleos poblaciones "tienen costumbre de poner tablones con yeso con una altura de hasta un metro para que no les entre el agua", una medida que han puesto en marcha en esta ocasión.

Eso sí, en otros municipios menos acostumbrados a estos riesgos, Lorenzo afirma que "no nos ha dado tiempo porque esto ha evolucionado muy rápido". "No ha habido tiempo para poner un muro o preparar algo por si pasa", asegura, no sin antes insistir en la llamada a la "prudencia" para la ciudadanía y en que no "se bloqueen los puentes" de las localidades con los vehículos.

La hostelería

Más allá de comercios, en el sector hostelero las primeras informaciones apuntan también a cierres mayoritarios. Según el presidente de esta actividad en la Comunitat Valenciana, Manuel Espinar, en zonas como Catarroja o Beniparrell la decisión de no levantar la persiana ha sido la más escogida.