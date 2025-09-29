Alerta roja Valencia: los polígonos, con la mirada puesta en el alcantarillado

Los polígonos industriales de la autonomía han despertado hoy sin incidencias, una menor actividad que cualquier día normal y la vista puesta en el alcantarillado y los barrancos, que han absorbido las lluvias de anoche y la madrugada sin problemas, según ha explicado a este diario la presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), Patricia Muñoz.

Domingo

La dirigente empresarial ha asegurado que ayer se regristró en esos parques mayor actividad de la habitual por la voluntad de las empresas de adelantar trabajos y suministros ante la perspectiva de que el día de hoy fuera realmente complicado.

Polígono de Beniparrell tras la dana / Daniel Tortajada

Sin embargo, tras una noche de lluvias generalizadas la actividad ha proseguido en los polígonos, principalmente por parte de las grandes empresas, porque los cierres se han producido entre las pequeñas. Muñoz explica que los barrancos y, sobre todo, el alcantarillado han absorbido sin problemas las lluvias, de tal manera que los empresarios han optado por "decidir sobre la marcha", es decir "si todo va como hasta ahora, con una incorporación progresiva". Cabe recordar que la semana pasada la propia Muñoz advirtió de que los polígonos no estaban preparados para otro fenómeno parecido al de la dana del 29 de octubre y que una de las infraestructuras con más problemas era precisamente el alcantarillado.

Fases

"Van minuto a minuto", afirma la presidenta de Femeval, de tal forma que, en función del tiempo y de cómo respondan las instalaciones al agua que caiga, van a ir abriendo por fases. Hay mercantiles que están activas desde las ocho de la mañana, otras lo han hecho a las nueve y otras esperan a las diez.