Bonaire cierra por completo ante la evolución de las lluvias

El centro comercial Bonaire ha decidido cerrar esta tarde por completo ante la evolución del temporal. El complejo ha abierto a esta mañana, aunque con una actividad muy limitada debido a que las grandes firmas como Alcampo o las tiendas del grupo Inditex estaban con la persiana bajada. Ante la evolución de las lluvias, los responsables del centro comercial han acordado esta tarde su cierre por completo para garantizar la seguridad de los clientes y trabajadores.

Bonaire se encuentra sobre una zona inundable y sufrió las consecuencias de la dana del 29 de octubre. El agua causó graves daños materiales, pero no hubo víctimas personales gracias a la rápida actuación de los vigilantes de seguridad. El caso del centro comercial fue muy mediático por los bulos que resultaron falsos sobre supuestas víctimas en el aparcamiento.

El grupo Inditex ha decidido cerrar todas sus tiendas en Valencia ante la situación de alerta roja, según han confirmado a Levante-EMV fuentes de la compañía. MN4 también permanece cerrado. Otros centros comerciales de Valencia como Arena, situado en el barrio de Orriols, han dado libertad a los establecimientos para abrir o cerrar. Ikea y Carrefour Alfafar permanecen cerrados, al igual de Bauhaus en Alfafar y Paterna.

El comité de seguridad y salud de Inditex ha informado esta mañana a los trabajadores que ante la previsión de alerta roja ha trasladado a la empresa que debía cerrar las tiendas para proteger la seguridad de los empleados. Finalmente, Inditex ha determinado el cierre de las tiendas de la provincia. Fuentes de Inditex han apuntado que la situación de los establecimientos en Alicante y Castellón dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, el centro comercial Arena, que permanece abierto, ha dado libertad a las tiendas para decidir si abren o no. Algunos establecimientos han decidido bajar la persiana.

El centro comercial MN4 también ha cerrado por completo sus puertas por la alerta roja. Los responsables de MN4 han subrayado que permanecerá sin abrir durante todo el día e irán informando a través de sus redes sociales. El director de Grupo Martí y propietario de MN4, Antonio Martí, ha informado de que ayer se comunicó el cierre del centro comercial para hoy y se mantuvo contacto con el Ayuntamiento de Alfafar sobre la alerta emitida por lluvias, y ha indicado que prácticamente todas las tiendas de la zona comercial están cerradas hoy.

Bonaire estaba mayoritariamente cerrado a primera hora de la mañana, según ha podido comprobar este periódico. La gerencia del centro comercial, propiedad de Castellana Properties, informaba a por la mañana que se mantenía abierto con las medidas de protección activadas (compuertas del sistema de antirriadas y cierre del aparcamiento subterráneo). Finalmente, por la tarde cerró por completo.

Consum

Las cadenas de alimentación en Valencia abrieron sus establecimientos esta mañana, a excepción de Consum, que ayer anunció el cierre de casi 200 de sus supermercados, tal como ya había asegurado esta firma que haría en los supuestos de alerta roja, como el presente, según fuentes de Asucova, la organización que agrupa a estas compañías.