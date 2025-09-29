AGRICULTURA
El campo suspende las tareas de recolección y mantiene actividad en almacenes
Las cooperativas agrarias en zonas sin alerta roja trabajan en el envasado y confección de cultivos
Los 'collidors' de cítricos se quedan dos días sin trabajo
El impacto de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en gran parte de la Comunitat Valenciana ha paralizado por completo las tareas de recolección y otras actividades agrarias en las explotaciones de este sector primario. Según informan desde Cooperatives Agro-alimentàries, entidad que aglutina a la mayor parte de las entidades del sector, aseguran que, hasta esta mañana, no se han producido incidentes de consideración en los centros de trabajo debido a las fuertes lluvias de esta noche.
Además, según Cooperatives Agro-alimentàries, los almacenes de frutas y hortalizas y otros cultivos en zonas donde no hay alerta roja se están realizando tareas de recolección y envasado de productos para preparar su comercialización.
En la Ribera Alta, en Rafelguaraf, entre otros municipios, las lluvias de esta noche sí han provocado encharcamiento en los campos.
Explotaciones citrícolas
Donde sí se ha suspendido la actividad es en los campos de mandarinas de variedades tempranas. Así, en el arranque de la campaña citrícola 2025/2026 los 'collidors' no podrán trabajar hoy y mañana. Y está por ver el impacto del agua sobre las explotaciones de agrios a lo largo de esta semana.
Desde AVA-Asaja, al menos hasta ahora, aseguran que las lluvias de esta madrugada "han sido beneficiosas para el sector naranjero" ya que arrastra varios meses de intensa sequía y el agua contribuirá a mejorar el calibre de la frutas y limpiar el arbolado. También estas lluvias pueden ayudar a mejorar el calibre de los caquis, así como mejorar la situación de los frutos secos en comarcas de interior de la Comunitat Valenciana.
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026