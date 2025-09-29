El campo suspende las tareas de recolección y mantiene actividad en almacenes

El impacto de la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en gran parte de la Comunitat Valenciana ha paralizado por completo las tareas de recolección y otras actividades agrarias en las explotaciones de este sector primario. Según informan desde Cooperatives Agro-alimentàries, entidad que aglutina a la mayor parte de las entidades del sector, aseguran que, hasta esta mañana, no se han producido incidentes de consideración en los centros de trabajo debido a las fuertes lluvias de esta noche.

Además, según Cooperatives Agro-alimentàries, los almacenes de frutas y hortalizas y otros cultivos en zonas donde no hay alerta roja se están realizando tareas de recolección y envasado de productos para preparar su comercialización.

En la Ribera Alta, en Rafelguaraf, entre otros municipios, las lluvias de esta noche sí han provocado encharcamiento en los campos.

Explotaciones citrícolas

Donde sí se ha suspendido la actividad es en los campos de mandarinas de variedades tempranas. Así, en el arranque de la campaña citrícola 2025/2026 los 'collidors' no podrán trabajar hoy y mañana. Y está por ver el impacto del agua sobre las explotaciones de agrios a lo largo de esta semana.

Explotación de cítricos en Rafelguaraf, esta mañana / Perales Iborra

Desde AVA-Asaja, al menos hasta ahora, aseguran que las lluvias de esta madrugada "han sido beneficiosas para el sector naranjero" ya que arrastra varios meses de intensa sequía y el agua contribuirá a mejorar el calibre de la frutas y limpiar el arbolado. También estas lluvias pueden ayudar a mejorar el calibre de los caquis, así como mejorar la situación de los frutos secos en comarcas de interior de la Comunitat Valenciana.