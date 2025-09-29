Los conflictos geopolíticos vuelven a frenar el tráfico mundial

El movimiento de mercancías en los grandes puertos españoles se ralentiza su actividad, o incluso decrece en algunos casos, desde este verano. No es un factor aislado, porque también ocurre en el resto de Europa y del mundo. Según avanza el informe de otoño Shipping Review & Outlook de Clarksons se refleja una «creciente incertidumbre mundial en el que pesan las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos, las rutas alternativas al mar Rojo y el proceso de descarbonización del sector». Así, la demanda de transporte marítimo crecerá solo un 0,5% en 2025, augura el citado informe. Esta previsión contrasta con el avance del 2,4% registrado en 2024

En España, el tráfico de mercancías en los puertos de interés general en los ocho primeros meses del año ha alcanzado los 358,8 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos de Puertos del Estado. Esta caída se debió principalmente al retroceso de los graneles líquidos (-3,1%) y de lo ssólidos (-6,6%), mientras que la mercancía general se mantuvo prácticamente estable (-0,2%).

En Valenciaport

Frente a la caída de sus más directos competidores, Valenciaport logró asentar su crecimiento hasta agosto de 2025 (últimos dados publicados por Puertos del Estado). Un total de 493.455 contenedores (en TEU, unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud) pasaron el último mes por las instalaciones de València, Gandia y Sagunt, un 8 % más que en agosto de 2024. Además, desde que comenzó este ejercicio, la Autoridad Portuaria de Valencia ha gestionado 54 millones toneladas y en términos interanuales se superan los 80 millones. China y Estados Unidos son sus principales mercados.

Barcelona y Algeciras

Mientras tanto, el puerto de Barcelona mueve un 5,2% menos de contenedores hasta agosto. Según la dirección del recinto catalán, el tráfico de contenedores en tránsito en los primeros ocho meses del año mantiene la tendencia a la baja, con un 23% menos. Entre enero y agosto, el puerto movió un total de 2.527.662 contenedores, un 5,2% menos que en el mismo periodo de 2024. El tráfico total alcanzó las 46.852.382 toneladas, lo que representa una disminución del 1,7% en términos interanuales.

Evolución de los tráficos por puertos en España. Fuente: ANAVE y Puertos del Estado. / Levante-EMV

Y el de Algeciras cerró el mes de agosto con un descenso del 1,19% en el tráfico de contenedores respecto al mismo mes del pasado año, lo que supone 233.129 unidades movidas. En el acumulado, el tráfico de contenedores suma entre enero y agosto 3,1 millones de TEU (-2,6%), lo que va en la línea del descenso del 4,9% que acumula el puerto algecireño en los primeros ocho meses del año, hasta 67,4 millones de toneladas.