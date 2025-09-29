Las bajas por problemas de salud mental en la Comunitat Valenciana se disparan un 94 %

Los problemas vinculados a la salud mental golpean cada vez más a la sociedad, convirtiéndose ya en la segunda causa -superando asi a la traumatología- que más ausencias provoca en el entorno laboral de la Comunitat Valenciana. Es lo que se desprende del estudio sobre los determinantes del absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), un documento que señala cómo entre 2018 y 2023 las jornadas que los trabajadores de la autonomía se han tenido que perder por culpa de una enfermedad o diagnóstico vinculado a la salud mental se han disparado un 94 %, seis puntos más que la evolución que esta situación ha tenido a nivel nacional.

Y es que, según se destaca en el estudio, esta realidad impacta especialmente en los menores de 30 años, cuyo principal motivo de días de baja por incapacidad temporal son esos problemas ligados a la salud mental. Además, también es la segunda causa detrás de las algias -dolores como lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, etc. y que en la autonomía también se han elevado en ese periodo un 48 %- entre los valencianos que ya han superado la treintena.

Los sectores más afectados

Más allá de los datos autonómicos, el estudio también evalúa cómo estos problemas afectan en los distintos sectores de la economía española. Un análisis en el que se refleja que el incremento de las bajas laborales provocado por los diagnósticos en algias y salud mental es una realidad en todas las actividades económicas. Tanto que, en cualquiera de ellas, desde 2018 las jornadas perdidas a causa de ambas problemáticas ya representan el 35 % del total.

"Los valores más destacados se dan en Actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 8,71% de absentismo por IT total y un 4,8% por estos dos diagnósticos. Le siguen Agua y saneamiento (8,07% y 4,13%) y Actividades sanitarias (7,45% y 3,96%). En el lado opuesto, los valores más reducidos, con tasas de absentismo por debajo del 4% y contribuciones de ambas patologías que no alcanzan el 2%, se muestran en el sector Información y comunicaciones, Actividades profesionales, Energía, Actividades inmobiliarias, Actividades financieras, Educación y Agricultura", inciden Umivale y el Ivie.

Más bajas

Del mismo modo, también se está produciendo un alza considerable en el número de bajas por cada 1.000 habitantes que los diagnósticos vinculados a la salud mental generan. No en vano, en ese lustro, se incrementó un 64 % hasta alcanzar las 34,9 bajas por cada mil empleados en 2023. Las algias, por su parte, son la segunda patología que más crece, un 22 %, "frente a los crecimientos más moderados en otras enfermedades como las oncológicas (+17,8 %), cardiovasculares (+19,2 %) o traumatológicas, que solo han crecido un 1%".