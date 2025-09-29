Ford Almussafes parará también por completo su producción este martes

Después de que la alerta roja llevara este domingo a Ford Almussafes a suspender "todos los trabajos programados" para este lunes en la factoría, el sindicato mayoritario en la planta valenciana -UGT- ha anunciado pasadas las 13.30 horas y a través de un comunicado que, tras una nueva reunión con la empresa para hablar del ERTE RED, la fábrica no producirá ni coches ni tampoco motores durante la jornada de este martes.

Parada total

Utilizando el mecanismo de flexibilidad laboral que el Gobierno puso en manos de la marca del óvalo a inicios de este año, trabajadores y empresa han decidido así alargar la parada que ya estaba prevista para el área de vehículos -la mayoritaria al concentrar tres cuartas partes de la plantilla total- a la otra sección, la de motores. En concreto, en el comunicado se especifica que la decisión se toma "debido a la necesidad de efectuar trabajos de preparación y la dificultad de garantizar el arranque programado". Es decir, que el hecho de no poder haber hecho este lunes esos trabajos previos de mantenimiento, obliga a hacerlos mañana y, por tanto, a no poder producir este martes.

Este hecho, por tanto, hará que se encadenen cuatro jornadas con la factoría detenida por completo. No obstante, en el caso de la fabricación de vehículos, la parada se extenderá durante más tiempo. No en vano, según se fijó hace semanas, los días 1, 2 y 3 de octubre tampoco saldrá ningun Kuga -único modelo superviviente actualmente en la planta- de las líneas de producción.

La paralización hoy

Hay que recordar que ayer domingo, en cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por las autoridades, ya se especificó que este lunes en la planta "únicamente el personal de seguridad y servicios esenciales" debía acudir "previa comunicación con los responsables de cada turno". Hay que recordar que buena parte de los empleados de la factoría viven en municipios actualmente englobados en esa alerta roja y que, además, se vieron ya golpeados por la pasada dana del 29-O.

Más allá del propio parón, la realidad es que la planta valenciana se encuentra en un momento de mínimos productivos. Tanto es así que, hasta julio, la falta de carga trabajo que la factoría valenciana vive por la escasez de coches en fabricación había provocado que se redujeran un 25 % sus vehículos fabricados, mientras la caída media de las plantas de España fue del 9 % durante ese mismo periodo.