La gestora Momentum impulsa la construcción de 17 viviendas de un dormitorio en Patraix

Momentum, gestora española de inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios, ha gestionado la compra por parte de la cooperativa del suelo para comenzar las obras de Patraix Garden Jurado Blanquer, su segundo proyecto en régimen de cooperativa en el barrio de Patraix de la ciudad de València. Se trata de un edificio de 17 viviendas de 1 dormitorio, realizado con materiales eficientes y sostenibles. Con una inversión de los cooperativistas de más de 3 millones de euros, este desarrollo busca ofrecer solución de vivienda a un público joven y, además, poder rentabilizar la inversión, según destaca la compañía.

La primera cooperativa en Patraix está situada en la calle José Zaragoza y también se encuentra completada. Actualmente, se está procediendo al derribo de las edificaciones previas existentes para, posteriormente, iniciar las obras de construcción del nuevo proyecto.

Patraix es uno de los barrios que más cerce de València, ofrece todos los servicios y cuenta con amplias zonas verdes cercanas destacando el nuevo Parque Central. Además, las viviendas se encuentran junto a la parada de metro de Patraix con conexión directa con el centro de la ciudad.

Gestión de cooperativas

Momentum es especialista en la gestión de cooperativas de viviendas con más de 1.000 unidades entregadas o en gestión en València, Madrid y Málaga. En el ámbito residencial, en la ciudad de València ha entregado cinco promociones de viviendas con un total de 500 unidades en los barrios de Alfahuir, Campanar y avenida Blasco Ibáñez.