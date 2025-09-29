El grupo Inditex cierra sus tiendas en Valencia por el temporal

El grupo Inditex ha decidido cerrar todas sus tiendas en Valencia ante la situación de alerta roja, según han confirmado a Levante-EMV fuentes de la compañía. MN4 también permanece cerrado al igual que los comercios de Bonaire (alguna cafetería estaba abierta esta mañana). Otros centros comerciales de Valencia como Arena, situado en el barrio de Orriols, han dado libertad a los establecimientos para abrir o cerrar. Ikea Alfafar permanece cerrado, al igual de Bauhaus en Alfafar y Paterna.

El comité de seguridad y salud de Inditex ha informado esta mañana a los trabajadores que ante la previsión de alerta roja ha trasladado a la empresa que debía cerrar las tiendas para proteger la seguridad de los empleados. Finalmente, Inditex ha determinado el cierre de las tiendas de la provincia. Fuentes de Inditex han apuntado que la situación de los establecimientos en Alicante y Castellón dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Por otro lado, el centro comercial Arena, que permanece abierto, ha dado libertad a las tiendas para decidir si abren o no. Algunos establecimientos han decidido bajar la persiana.

El centro comercial MN4 también ha cerrado por completo sus puertas por la alerta roja. Los responsables de MN4 han subrayado que permanecerá sin abrir durante todo el día e irán informando a través de sus redes sociales. Bonaire también estaba mayoritariamente cerrado, según ha podido comprobar este periódico.

Consum

Las cadenas de distribución en Valencia tienen previsto abrir sus establecimientos esta mañana, a excepción de Consum, que ayer anunció el cierre de casi 200 de sus supermercados, tal como ya había asegurado esta firma que haría en los supuestos de alerta roja, como el presente, según fuentes de Asucova, la organización que agrupa a estas compañías.