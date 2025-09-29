DISTRIBUCIÓN
La mayoría de los supermercados valencianos garantizan el suministro de alimentos
Consum mantendrá cerrados este martes 179 tiendas en la Comunitat Valencia y solo abrirá si cambia la situación a alerta naranja, como en el norte de Castelló y sur de Tarragona
Mercadona, Lidl, DIA, Dialprix, Hiperber y Fragadis (Spar) sí abren sus puertas
Con alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se abren los supermercados de Consum, la principal cooperativa de consumo en España y que en la provincia de Valencia cuenta con una red comercial de 182 tiendas propias. Fuentes de esta firma de la economía social han asegurado que solo abrirán sus puertas este martes si el citado estado de la climatología pasa a color naranja, por lo que este martes seguirán cerrados al público en dicho territorio estos establecimientos ya que Aemet mantiene, al menos por el momento, la alerta roja por fuertes lluvias.
La decisión de la cooperativa valenciana, tal como se ha comprometido la dirección de la firma con sus socios-trabajadores, contrasta con la decisión de compañías del sector como Mercadona, Lid, DIA, Musgrave (Dialprix), Hiperber o Fragadis (Spar), que este lunes decidieron mantener operativas sus repectivas redes redes comerciales para garantizar el suministro de alimentos y otros productos.
Desde la Asociación Valenciana de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), que aglutina a algo más de un millar de establecimientos comerciales que ocupan un millón de metros cuadrados de sala de ventas y generan más de 28.000 puestos de trabajo directos, se asegura que "están generalmente abiertos con la excepción de una cadena", indican en referencia a Consum.
Comercio electrónico
También el servicio de tienda 'online' de Consum ha quedado suspendido en las zonas afectadas. Además, los trabajadores de las plataformas logísticas de Silla, Quart y Riba-roja de Consum se marcharon en la noche del domingo a sus casas antes del inicio de la alerta.
Mientras tanto, fuentes de Mercadona consultadas por este diario aseguran que la cadena presidia por Juan Roig, que posee 266 establecimientos en la Comunitat Valenciana, los ha mantenido abiertos a lo largo de esta jornada de lunes. De hecho, la cadena líder en la distribución comercial española asegura que este pasado fin de semana adelantó los suministros a sus establecimientos enprevisión de las intesas lluvias de este lunes y, previsiblemene, del martes.
