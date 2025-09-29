La naviera GNV incrementa hasta un 17% su actividad desde el puerto de València con Baleares

La naviera GNV, que forma parte del grupo Mediterranean Shipping Company (MSC), ha incrementado su actividad en lo que va de año y en comparación con 2024 hasta en un 17% entre Baleares y los principales puertos con los que opera en la península, como es el caso de València. GNV, que ha presentado en el recinto del Grao la VI edición de los 'GNV Awards 2025', registra en lo que va de año un crecimiento del 10% en volúmenes de pasajeros a nivel internacional.

Tal como han asegurado Matteo De Candia, director general de Iberia de GNV; Matteo Catani, CEO de la compañía italiana y Matteo Della Valle, director comercial, España se mantiene como el segundo mercado en términos de rutas de la compañía, solo después de Italia. GNV -con algo más de treinta años de actividad- es una de las principales compañías navieras que operan en el sector del cabotaje y el transporte de pasajeros en todo el mundo. La compañía cuenta con una flota de 26 buques y opera 33 líneas en 8 países, con conexiones y servicios en Italia (Cerdeña, Sicilia), España, Francia, Albania, Túnez, Marruecos, Argelia y Malta.

Rutas con Baleares

En las rutas de Baleares, los volúmenes de pasajeros se mantienen estables respecto a 2024 y los de carga registran un importante incremento del 17% en comparación con el año anterior. "La ruta Valencia–Palma se consolida como la más destacada en términos de volúmenes absolutos transportados, con niveles de ocupación de carga prácticamente siempre plenos", aseguran desde la empresa. Entre junio y septiembre de 2025, la compañía transportó 1,7 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, destacan las rutas que conectan Barcelona-Palma, que registra un incremento superior al 30% respecto a 2024 en términos de transporte logístico. Además, en las líneas con Baleares, GNV refuerza su apuesta por el transporte de mercancías y, de cara al futuro, prevé impulsar aún más el servicio de transporte puerta a puerta.

La compañía continúa consolidando su presencia en el mercado español y este año ha abierto nuevas oficinas en Valencia (Edificio de Medlog) y en Barcelona (World Trade Center Barcelona). Ambos espacios tienen como objetivo fortalecer las relaciones institucionales y reforzar el vínculo de la naviera con el ecosistema marítimo y logístico local.

Nuevos buques

GNV está llevando a cabo un ambicioso programa de renovación de flota mediante la incorporación de Gas Natural Licuado (GNL), un combustible de bajo impacto ambiental que propulsará los nuevos buques GNV Virgo (que llegará antes de final de año) y GNV Aurora prevista para principio de 2026). Estas unidades de última generación han sido diseñadas para reducir hasta en un 50% las emisiones de CO₂ respecto a los barcos tradicionales. Este compromiso se verá reforzado con la incorporación de cuatro nuevas unidades propulsadas por GNL entre 2028 y 2030, consolidando así la apuesta de la compañía por una movilidad marítima más sostenible e innovadora.