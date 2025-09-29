El puerto de València pide un crédito de 300 millones al BEI para la terminal norte

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha acordado este lunes el inicio de los trámites para la autorización de una operación financiera de crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 300 millones de euros, que irá destinada a financiar su plan de inversiones. El consejo de administración de la APV, cuya reunión se ha celebrado en modo telemático, también ha acordado la mejora de las instalaciones de embarque y desembarque de pasajeros con origen/destino a Argelia y ha aprobado la petición de Baleària para instalar una nave desmontable para dar apoyo a las operaciones de embarque y desembarque.

En otro de los puntos tratados, ha dado el visto bueno al inicio de las obras del proyecto constructivo de verificación estructural de obra civil para la fase 2 de recrecido de defensas en el muelle de Levante de APM Terminals València, que cuenta con un presupuesto de 855.542 euros.

Terminal de Sagunt

Para el Puerto de Sagunto, ha seleccionado la oferta conjunta presentada por las mercantiles Ership, Intersagunto y Compañía General de Compras Agropecuarias (CGCA) para construir y explotar la terminal de graneles sólidos (excluidos clínker y cemento). La APV ha valorado los criterios y los compromisos medioambientales que se asumen en la oferta seleccionada, por estar en línea con los suyos, entre ellos, la observancia del entorno y la exclusión del clínker y del cemento, según ha informado en un comunicado tras la reunión del consejo de administración.

La dinamización del tráfico de graneles fortalecerá la competitividad del puerto y generará empleo directo e indirecto, favoreciendo el crecimiento de sectores estratégicos como la agroindustria, la metalurgia y la construcción, indica la APV.

Descarbonización

Una de las particularidades de este concurso es su apuesta por la descarbonización y el medio ambiente, al otorgar un peso equitativo tanto a la evaluación cualitativa (propuesta técnica) como a la cuantitativa (propuesta económica), asignando un 50 % de la puntuación total a cada uno de estos bloques.

La APV también ha aprobado la solicitud de la compañía Garbaport para ampliar la superficie en concesión para la construcción y explotación de una planta de triaje de residuos sólidos de los residuos gestionados por el Puerto de València.