CC OO-PV exige subidas salariales, reducción de la jornada y financiación justa

La secretaria general de CC OO-PV, Ana García, ha desgranado en su informe al Consell confederal los principales ejes de una acción sindical “más crucial que nunca”, ante un panorama político estatal complejo y un Gobierno autonómico que se ha caracterizado por una “nefasta gestión”. Uno de los puntos centrales ha sido la defensa de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que beneficiaría a 1.481.000 personas asalariadas, el 76,7% del total.

La secretaria general ha calificado de "esperpéntico" el bloqueo de la ley en el Congreso por parte de PP, Junts y VOX, acusando a la patronal de "egoísmo" por oponerse con excusas como la productividad, cuando los beneficios empresariales son "desorbitados".

Ana García ha afirmado que “la reducción de jornada es una medida de justicia que potenciará la creación de empleo, mejorará la salud de la clase trabajadora y facilitará la conciliación. En definitiva, esta medida es para vivir mejor". Ha añadido con contundencia que los partidos de derecha "nos quieren pobres, cansados de trabajar, sin acceso a una vivienda digna, desmotivados y sin reivindicar. Pero se han equivocado, vamos a luchar por la reducción de la jornada con mayor intensidad". El sindicato estima que se podrían generar más de 100.000 empleos equivalentes a tiempo completo en el País Valenciano.

En el ámbito salarial, el sindicato dará la batalla en la negociación de un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), “porque son herramientas clave para mejorar el poder adquisitivo de la clase trabajadora”.

Financiación justa

La financiación autonómica sigue siendo una reivindicación irrenunciable. García ha criticado duramente la "demagogia fiscal" del Consell de Carlos Mazón por bajar impuestos a quiénes más tienen mientras menosprecia una quita de la deuda de 11.210 millones de euros que "podría traducirse en una mejora de los servicios públicos y de atención a la ciudadanía, así como en la generación de empleo de calidad". El sindicato acusa al PP de intentar "instrumentalizar" la Plataforma Per un Finançament Just y dinamitar los consensos alcanzados.

En defensa de lo público

Esta defensa de lo público se extiende a la sanidad, los servicios sociales y la educación, donde el sindicato ha denunciado recortes y un "bloqueo sistemático" por parte de la conselleria para mejorar las condiciones laborales del personal, lo que impacta directamente en la calidad de la atención. CC OO-PV ha presentado medio centenar de alegaciones contra la modificación del Decreto de tipología de servicios sociales, que "debilita y empeora la calidad de la prestación".