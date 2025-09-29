Las tiendas que reabre Consum al pasar la alerta a naranja
Abre en Castellón y Tarragona y mantiene cerrados 179 establecimientos en Valencia
Consum comienza a reabris tiendas que permanecían cerradas por la alterta roja y ahora pasan a naranja. En concreto, según informa la cooperativa, la cadena de supermercados a decidido reabrir las tiendas de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola, en Castellón, así como Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp, en Tarragona. La tiendas permanecían cerradas por la alerta roja y ahora pasan a situación de alerta naranja.
Las 179 tiendas afectadas por la alerta roja en Valencia permanecerán cerradas hasta que la situación de alerta roja pase. Además, el servicio de tienda online seguirá suspendido en todas las zonas afectadas.
Bloques logísticos
Igualmente, los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja permanecen en sus casas hasta que pase la alerta roja. En total son más de 7.000 los compañeros que han permanecido en sus casas durante la jornada de hoy (sede, tiendas y plataformas).
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- La Comunitat Valenciana en alerta roja: ¿dónde ha llovido más hasta ahora?
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos