Las tiendas que reabre Consum al pasar la alerta a naranja

Abre en Castellón y Tarragona y mantiene cerrados 179 establecimientos en Valencia

Tienda de Consum, en una imagen de archivo. / CONSUM

José Luis Zaragozá

València

Consum comienza a reabris tiendas que permanecían cerradas por la alterta roja y ahora pasan a naranja. En concreto, según informa la cooperativa, la cadena de supermercados a decidido reabrir las tiendas de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola, en Castellón, así como Amposta, L'Hospitalet de l'Infant y Mont-roig del Camp, en Tarragona. La tiendas permanecían cerradas por la alerta roja y ahora pasan a situación de alerta naranja.

Las 179 tiendas afectadas por la alerta roja en Valencia permanecerán cerradas hasta que la situación de alerta roja pase. Además, el servicio de tienda online seguirá suspendido en todas las zonas afectadas.

Bloques logísticos

Igualmente, los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja permanecen en sus casas hasta que pase la alerta roja. En total son más de 7.000 los compañeros que han permanecido en sus casas durante la jornada de hoy (sede, tiendas y plataformas).

