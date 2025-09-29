Feria Hábitat aplaza la reaparición del ‘triángulo del mueble’ por la alerta

Este lunes se cumplen once meses exactos desde que una riada de agua devastara el corazón de un emblema de la industria valenciana como es el sector del mueble, arrasando su histórico ‘triángulo’ emplazado en tres de las poblaciones más castigadas por la catástrofe: Alfafar, Benetússer y Sedaví. Sin embargo, menos de un año después del impacto de esas inundaciones, gran parte de este sector «se ha logrado recuperar», ha conseguido una «facturación igual» a la de antes de la dana y, consecuentemente, también ha «querido estar en Feria Hábitat».

Es lo que aseguraba a este diario el director del certamen valenciano, Daniel Marco, en las horas previas a que este lunes, en principio, fuera a abrir sus puertas la mayor cita española del interiorismo y el mueble para el hogar y el canal contract (el destinado a empresas e instituciones). No obstante, deberá esperar. Puesto que las recomendaciones de las autoridades a causa de la alerta roja decretada para hoy por lluvias torrenciales en València, provocó que los organizadores aplazaran su inauguración. El evento, que desembarca en esta edición junto a Textilhogar con 1.046 empresas y marcas distribuidas por los ocho pabellones de Feria València, en el que las compañías que se vieron golpeados por la tragedia del pasado 29-O han querido estar presentes «como un homenaje a lo que se ha sufrido y con toda la pujanza y el esfuerzo que supone haber tenido que renovar sus instalaciones y fábricas».

Esta capacidad de retorno, sumada a la aparición de nuevas propuestas desde ámbitos como la decoración, hacen que las expectativas de asistencia sean «magníficas». «Es la mayor feria que he hecho en los últimos diez años», reivindica al respecto Marco, que destaca cómo previsiones –como las de las personas esperadas– apuntan a una mejora significativa a pesar de no contar en esta ocasión con Espacio Cocina SICI, programada para 2026 al ser una cita bianual.

Y es que respecto a un 2024 en el que solo una feria como Hábitat atrajo entre 40.000 y 50.000 interesados, este año «el registro de visitantes previstos ha crecido ya en torno a un 30 %». Del mismo modo, las estimaciones entre los clientes también se espera que estén al alza, con más de 3.000 compradores ya confirmados, sobre todo aquellos nuevos procedentes del ámbito textil.

El impulso hotelero

Tras este buen momento que vive un certamen que contará en 2025 con más de cien conferencias y la presencia de diseñadores internacionales de primer nivel, el dirigente apunta a que no solo está un segmento como el del hogar que «creció tras la pandemia», sino especialmente el momento turístico que se está experimentando a nivel nacional e internacional. Un boom cuya traslación para estos sectores se ejemplifica en unas «reformas hoteleras y también de oficinas que están creciendo». O lo que es lo mismo, en una apuesta «muy fuerte» por un canal contract que ya iguala como pilar de negocio de la feria al del hogar.

«Los pedidos de los hoteles o de las viviendas turísticas están en eclosión y lo estamos notando», argumenta Marco, poniendo en valor la colaboración que ejercerá la patronal hotelera valenciana Hosbec en el transcurso de esta feria.

En esta línea, el dirigente recuerda también que España y, especialmente, la Comunitat Valenciana «es un polo que atrae a las cadenas hoteleras de Latinoamérica», ya que empresas ubicadas en México, Colombia o la República Dominicana tienen en la feria valenciana y sus expositores –584 directos en esta ocasión, repartidos en 96.000 metros cuadrados de espacio– «su casa» gracias a que firmas del mueble como las de la autonomía se han «reinventado» desde un producto que era clásico a otro «más moderno y sostenible».

Los mercados internacionales

Pero el gran impulso que se prevé para la feria tiene una tercera pata. Y esa no es otra que la importancia que tiene la atracción de expositores internacionales y, junto a ello, el papel que la cita tiene como escaparate del producto valenciano y español para el exterior. Según se avanza desde el certamen, en esta edición expondrán marcas procedentes de 21 países, la mayoría de ellos europeos –como Alemania, Francia, Reino Unido o Países Bajos, entre otros–, pero también de otras latitudes como Irán, México y Estados Unidos. Este último un mercado que, asegura Marco, pese a los aranceles anunciados –y la incertidumbre generada a través de ellos– por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, «sigue siendo importantísimo por su gran poder de compra». Es decir, que, lejos de haber sufrido una caída, las empresas valencianas vinculadas al Hábitat «se han adaptado a las nuevas circunstancias para seguir vendiendo».

No es, sin embargo, el único punto geográfico que coge fuerza dentro de un sector cuyas ventas en los mercados internacionales acaparan el 70 % de los productos que fabrican. «Oriente Medio está creciendo bastante y, en Europa, todo lo que es el Benelux [Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo], Francia y Portugal también son mercados interesantes», concluye Marco.