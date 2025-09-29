Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT denuncia que las firmas de limpieza "obligan" a sus empleadas a trabajar pese a la alerta

El sindicato denuncia que se "pone en riesgo su seguridad y bienestar" y "no cumple con lo estipulado por el permiso retribuido de cuatro días por Emergencia Climática"

Mujeres limpian un colegio, en una imagen de archivo de la dana. / Germán Caballero

Joan Batalla

València

La Federación de Servicios, Movilidad y consumo de UGT en Valencia ha denunciado este lunes la situación de "abuso" y "explotación" que viven las trabajadoras del sector de limpieza de la ciudad de València -y también en otras partes de la provincia- ante la alerta roja por fuertes lluvias de hoy, ya que las empresas de limpieza "obligan a acudir a sus puestos de trabajo o a recuperar ese día si no asisten".

En un comunicado, subrayan que esta situación "pone en riesgo su seguridad y bienestar", y "no cumple con lo estipulado por el permiso retribuido de cuatro días por Emergencia Climática, incorporado a la legislación española, que reconoce que podrás ausentarte sin que se te descuente el salario y sin necesidad de recuperar estas horas".

El sindicato critica la "hipocresía" de las empresas y autoridades que "proclaman la importancia de estos trabajadores, pero que en la práctica los tratan como ciudadanos de segunda clase": "Las limpiadoras son personas de primera línea que merecen respeto, protección y seguridad en su trabajo. No nos callaremos".

También asevera que "seguirá dando apoyo y asesoría a las compañeras afectadas". "Expresamos por esta vía que estamos dispuestos a llevar este asunto a Inspección de Trabajo si no se solucionan estos temas de inmediato", manifiesta. Por último, exige "protección y seguridad de las trabajadoras de limpieza, respeto a sus derechos y aplicación efectiva de la ley, así como visibilización y valoración del trabajo esencial que realizan las limpiadoras". "No más olvido, no más abuso", recalca.

