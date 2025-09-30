La aerolínea Play cesa sus operaciones y deja a Valencia sin conexión con Islandia

El aeropuerto de Valencia se queda, con efecto inmediato, sin una de sus conexiones conseguidas con el norte de Europa. La aerolínea de bajo coste Play, que hace un año anunció que iba a conectar las instalaciones de Manises con la capital islandesa Reikiavik, ha anunciado esta lunes a través de un comunicado que cesa todas sus operaciones y que, con ello, también cancela todos los vuelos que tenía previsto operar de manera inmediata. Por tanto, con este anuncio se pone fin a uno de los últimos destinos que había logrado el aeropuerto valenciano, ya que la conexión había comenzado a operar el pasado mayo, con un vuelo semanal de ida y vuelta -aunque la idea inicial era que fueran dos, cada jueves y domingo-.

Los problemas

Según anunció en septiembre de 2024 el CEO de Play, Einar Örn Ólafsson, esta ruta tenía como objetivo “fortalecer el intercambio cultural y económico entre València y Reikiavik, impulsando el turismo en ambas direcciones”. Gracias a ese vuelo, sin ir más lejos, alrededor de 3.500 viajeros se desplazaron entre ambas ciudades durante este verano, según datos de Aena. Sin embargo, la imposibilidad de hacer viable su funcionamiento ha impedido que la aerolínea pueda seguir adelante.

En concreto, según una declaración de la firma -cuya falta de actividad definitiva dejará alrededor de 400 personas sin empleo-, las razones tras esta decisión "son muchas, entre ellas un desempeño fiscal peor de lo esperado, un rendimiento inferior en la venta de billetes en las últimas semanas tras la cobertura mediática negativa sobre la gestión de la empresa y disputas entre algunos miembros del personal de la empresa sobre sus políticas". En este sentido, en el comunicado apuntan a que, pese a que se depositaron "grandes esperanzas en el modelo de negocio revisado, introducido el otoño pasado, que en su momento generó considerable optimismo", este no ha logrado "generar resultados suficientes para superar los profundos desafíos que la empresa ha acumulado con el tiempo".

Buscar alternativas

Ante esta situacion, la empresa anuncia como consecuencia del cese de sus operaciones que "miles de pasajeros tendrán que reorganizar sus viajes de regreso". Según se puede ver en su web, la compañía ya ha pedido a sus clientes afectados que se pongan en contacto con sus entidades bancarias o -en el caso de haberlo hecho por esta vía- las agencias con las que contrataron su trayecto para solicitar la devolución del dinero de su viaje. Del mismo modo, recomiendan a los afectados que "consulten los vuelos con otras aerolíneas", aunque en el caso de Valencia no hay ningún otra compañía que realice ese mismo vuelo directo, aunque sí hay conexiones con otros países nórdicos como Suecia, Dinamarca o Noruega.