El aeropuerto de Valencia apunta a la normalidad este martes tras varias cancelaciones por la alerta roja

El aeropuerto de Valencia, una de las infraestructuras clave en la movilidad de la provincia, apunta a la normalidad completa de cara a la jornada de este martes tras la mejora de las condiciones meteorológicas. Ese era el balance que hacían ayer a este diario fuentes del gestor aeroportuario, Aena, que señalaban que tras un lunes marcado por las regulaciones aéreas vinculadas al temporal de lluvias y las alertas -decisiones que en la práctica se traducían en una operativa con menos vuelos por hora para garantizar una mayor "seguridad" y que fueron yendo a menos durante el trascurso del día- hoy se espera que haya en las instalaciones de Manises una operativa cercana a lo que suele ser usual para un día de septiembre.

Varias cancelaciones

No en vano, la alerta roja que imperó desde la madrugada de este pasado lunes -y que en la noche del domingo ya provocó inconvenientes- en buena parte del litoral valenciano tuvo consecuencias en cómo se llevaba a cabo el funcionamiento del aeródromo. No tanto por el ambiente que se respiró durante la jornada y que -según explicaron desde Aena en diversos momentos del día- fue de "tranquilidad", sino más bien porque esas limitaciones aéreas tuvieron como desenlace varias cancelaciones a primera hora del día. En concreto, se suspendieron los vuelos de ida y vuelta operados por las compañías del grupo IAG, Vueling e Iberia, que ante las alertas por tormentas decidieron no operar sus conexiones entre Valencia y los aeropuertos de París-Orly y Ámsterdam.

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Numerosos retrasos

Sin embargo, el problema más usual que hubo este lunes fue el de los retrasos. Compañías como Ryanair, Norwegian, Brussels Airlines o Air Europa pusieron -una o varias veces durante el día- el mensaje de vuelo 'retrasado' en las pantallas de las instalaciones de Manises. En algunos casos, como los de primera hora de la mañana, ese aplazamiento del despegue tan solo era de 30 minutos. No obstante, en otras situaciones esos retrasos se alargaron hasta varias horas.

Es lo que les sucedió, por ejemplo, a los pasajeros valencianos que volvían desde Verona con Ryanair, que aterrizaban en el aeropuerto de l'Horta dos horas y media después de lo previsto. No en vano, su salida prevista para las 12.35 se aplazó hasta las 14.40 -justo la hora en que inicialmente iba a aterrizar-, mientras que la llegada fue finalmente en Manises a las 17.13 después de que tuvieran, además, que estar dando vueltas en círculos durante 40 minutos en el aire debido a las turbulencias.