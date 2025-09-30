Agricultores: las lluvias han sido "muy beneficiosas en general" para el campo valenciano

Nunca llueva a gusto de todos, aunque en líneas generales el campo está feliz. Las fuertes lluvias de los últimos dos días, tras la alerta roja -ahora ya en situación de nivel amarillo- gran parte del territorio de la Comunitat Valenciana, dejan un balance general muy positivo para el campo a excepción de algunas zonas donde cayó pedrisco de forma muy localizada y en cultivos como el arroz pendiente de segar o las hortalizas que son sensibles al exceso de agua y humedad, según coinciden las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana: Unió Llauradora i Ramadera y AVA-Asaja.

De la preocupación al alivio generalizado en las filas del sector agrario de Valencia y Castellón tras el paso de la borrasca Gabrielle. AVA-Asaja constata que las lluvias, a excepción de daños puntuales, han resultado en principio positivas para los cultivos y ganaderías porque el agua -precipitada en líneas generales de manera pausada- permite recargar embalses y acuíferos, ahorrar riegos, limpiar el arbolado, reducir la presencia de plagas, recuperar pastos para la ganadería y mejorar los calibres de producciones pendientes de recolección como cítricos, caquis, aguacates y aceitunas.

Ahorro en riegos

Las lluvias de estas últimas horas suponen además un ahorro de los riegos con la energía eléctrica al alza y la recarga de las reservas hídricas (embalses y acuíferos), así como una regeneración de los pastos y de las balsas para la ganadería extensiva que evitará posibles problemas de suministro hídrico. También las lluvias limpian los árboles ante posibles plagas o enfermedades.

Los campos de hortalizas de l'Horta se han visto anegados por el agua. / Levante-EMV

Los únicos problemas destacables hasta el momento son posibles arrastres de tierras en algunas zonas donde se acumularon mayores precipitaciones y algunos daños localizados en infraestructuras agrarias (márgenes, caminos o riego por goteo), la paralización de las tareas de recolección de los diferentes cultivos (cítricos, caqui, uva, almendra) y posibles daños en el arroz pendiente de segar o en las hortalizas anegadas, así como el granizo, pero que cayó de forma muy localizada en algunas localidades de la Plana Baixa con daños poco destacables aunque se suma en algunos casos a los ya ocurridos en julio.

Habrá que ver no obstante cómo afecta al arroz este exceso de humedad y comprobar si el nivel de agua embalsada ha afectado a las espigas o al grano. En el caso de las hortalizas un exceso de humedad puede provocar problemas de asfixia radicular y dificultar la comercialización posterior.

Cítricos

Para cultivos de regadío como cítricos y caquis las lluvias mejorarán el calibre de la fruta y en otros de secano como la almendra o el olivar servirán para paliar la falta de agua tras un verano con escasas lluvias por el interior.

Campo de alachofas en l'Horta, anegado por el agua. / Levante-EMV

“A pesar de la relevancia y magnitud de las lluvias hemos de estar satisfechos en general porque teníamos mucho temor acerca de las consecuencias del temporal. Han sido al final unas lluvias útiles y seguras, sin episodios extremos que pudieran provocar demasiados destrozos en el campo. Son, por tanto, muy bienvenidas excepto daños muy puntuales o zonas muy localizadas”, señala Carles Peris, secretario general de la Unió. En parecidos términos, el director de AVA-Asaja, Jenaro Aviñó, afirma que “las lluvias han caído generalmente con conocimiento, permitiendo una absorción adecuada del suelo, en un momento en el que los cítricos y caquis están madurando.

En cuanto al arroz, las lluvias torrenciales que descargaron en Cullera y Sueca inundaron numerosos arrozales del parque natural de l'Albufera y, aunque en principio empezaron a desaguar al mar, con la ayuda de las bombas hidráulicas, hay riesgo de que en algunos casos el nivel del agua alcance las espigas y provoque pérdidas de producción.