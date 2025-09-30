Alerta lluvias Valencia: Acceso libre a los polígonos industriales

Pasada la alerta roja y tras una noche "larga", los parques empresariales valencianos tratan de regresar esta mañana a una cierta normalidad tras las fuertes lluvias del lunes y con la precaución ante la posible reedición de fenómenos tormentosos. Según la presidenta de la Federación de Polígonos Industriales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), Patricia Muñoz, a esta hora los accesos a estas instalaciones están libres. Solo por precaución permanecen cerrados los túneles.

Teletrabajo

La intención de las empresas que operan en estas áreas es que sus trabajadores, en la medida en que puedan, sigan teletrabajando en la jornada de hoy y los que no, que se vayan incorporando a sus puestos de forma progresiva. "Si no pasa nada, ya será un desarrollo casi normal", apunta Muñoz.

El polígono de Paiporta, tres meses después de la dana / Germán Caballero

El sector de la logística está previsto que retome hoy la actividad después de una jornada, la de ayer, en que estuvo prácticamente parado "para no poner en riesgo la vida de personas", según la presidenta de Fepeval, quien destacó la contribución de Feria Valencia al decidir retrasar un día la inauguración de la feria Hábitat, dado que facilitó que no tuvieran que moverse los vehículos de este sector.

Suministro

Patricia Muñoz asegura que no ha habido problemas de suministro de productos en los polígonos industriales. Por otra parte, los parques empresariales ubicados en la zona dana tuvieron una consecuencia positiva y es que, debido a las obras en la red que se están efectuando desde la riada del 29 de octubre del año pasado, son frecuentes los cortes de luz en estas instalaciones. Ayer, con menos actividad, no hubo ningún problema.