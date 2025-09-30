Viviendas turísticas a disposición de la Generalitat para alojar a personas afectadas por las intensas lluvias

La Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) se pone a disposición de la Generalitat Valenciana para ofrecer alojamiento temporal a las personas afectadas por las intensas lluvias y riadas de los últimos días en la Comunitat Valenciana.

Con el objetivo de contribuir a mitigar el impacto de este temporal, APTUR CV ha activado su protocolo de emergencia y cede temporalmente sus inmuebles de uso turístico en las poblaciones de Gandía, Cullera, Valencia y Oliva para albergar a aquellos ciudadanos que no pueden regresar a sus hogares de forma inmediata.

“En estos momentos, nuestra prioridad es apoyar a la sociedad y brindar ayuda a quienes lo necesitan. A todos se nos viene a la memoria lo que pasó hace 11 meses. Por ello, activamos desde le primer momento nuestro protocolo de emergencia y pusimos a disposición de las autoridades nuestros inmuebles para ofrecer un techo a todas las personas afectadas. Nos estamos coordinando estrechamente con la Generalitat Valenciana para canalizar la respuesta y garantizar una acogida rápida y segura,” ha señalado Silvia Blasco, presidenta de APTUR CV.

APTUR CV reitera su compromiso social y hace un llamamiento a la solidaridad del sector para apoyar a las personas damnificadas, ofreciendo una alternativa de alojamiento durante esta situación de emergencia. La asignación de viviendas se realizará en coordinación con la Generalitat Valenciana y los servicios de emergencia y sociales de los municipios afectados, a fin de asegurar una gestión ágil y ordenada de las plazas disponibles