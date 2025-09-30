Los centros comerciales tratan de recuperar la normalidad tras el cierre generalizado en las zonas de más riesgo

Los centros comerciales tratan de recuperar hoy la normalidad tras el cierre generalizado en Alfafar y Aldaia, las zonas de más riesgo. El gran eje comercial de Alfafar permaneció ayer completamente cerrado desde primera hora de la mañana como medida de seguridad para proteger a clientes y trabajadores. MN4, Carrefour Alfafar, Lidl Alfafar o Ikea no levantaron la persiana tras alertas de seguridad. Los responsables de estos centros estuvieron en permanente en contacto desde el domingo con el Ayuntamiento de Alfafar y optaron por no abrir. El complejo comercial Bonaire de Aldaia sí abrió por la mañana, pero decidió cerrar por completo por la tarde ante la evolución del temporal.

Bonaire se encuentra sobre una zona inundable y sufrió las consecuencias de la dana del 29 de octubre. El agua causó graves daños materiales, pero no hubo víctimas personales gracias a la rápida actuación de los vigilantes de seguridad. El caso del centro comercial fue muy mediático por los bulos que resultaron falsos sobre supuestas víctimas en el aparcamiento.

Ante el riesgo de inundación, decidió cerrar ayer por la tarde. El complejo abrió por la mañana, aunque con una actividad muy limitada debido a que las grandes firmas como Alcampo o las tiendas del grupo Inditex estaban con la persiana bajada. Ante la evolución de las lluvias, los responsables del centro comercial acordaron por la tarde su cierre para garantizar la seguridad de los clientes y trabajadores.

Inditex

El grupo Inditex optó por cerrar todas sus tiendas en Valencia ante la situación de alerta roja, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de la compañía. El comité de seguridad y salud de Inditex informó por la mañana a los trabajadores que ante la previsión de alerta roja había trasladado a la empresa que debía cerrar las tiendas para proteger la seguridad de los empleados. Finalmente, Inditex determinó el cierre de las tiendas de la provincia.

Por otro lado, el centro comercial Arena, que permaneció abierto, dio libertad a las tiendas para decidir si abrían o no. Algunos establecimientos decidieron bajar la persiana.

MN4

El centro comercial MN4 también cerró por completo sus puertas por la alerta roja. El director de Grupo Martí y propietario de MN4, Antonio Martí, informó de que el domingo se comunicó el cierre del centro comercial para ayer y se mantuvo contacto con el Ayuntamiento de Alfafar sobre la alerta emitida por lluvias, e indicó que prácticamente todas las tiendas de la zona comercial están cerradas ayer. Bauhaus cerró sus tiendas en Alfafar y Paterna.

Consum

Las cadenas de alimentación en Valencia abrieron sus establecimientos por la mañana, a excepción de Consum, que el domingo anunció el cierre de casi 200 de sus supermercados, tal como ya había asegurado esta firma que haría en los supuestos de alerta roja, como el presente, según fuentes de Asucova, la organización que agrupa a estas compañías. Consum informó de que las tiendas abrirían una vez pasada la alerta roja.

Lidl

La cadena de supermercados Lidl cerró desde primera hora de la mañana sus establecimientos en Alfafar y en Paiporta, y, al igual que Bonaire, amplió por la tarde la medida a otras tiendas por la evolución del temporal. "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros clientes y empleados, lo que nos ha llevado a mantener cerrados dos establecimientos desde primera hora de la mañana, los de Alfafar y Paiporta, a los que se han sumado las tiendas de Orriols y calle Sagunt en València, Buñol, Aldaia y San Antonio de Benagéber" desde la tarde, aseguraron desde la compañía.