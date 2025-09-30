Anecoop consolida la agricultura en común con 61 cooperativas y 20.000 agricultores al cumplir 50 años

Anecoop cumple medio siglo. La primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo celebra sus cincuenta años de edad impulsando la agricultura cooperativa, en la que ya ha conseguido integrar 61 entidades socias y 20.000 agricultores que cultivan 61.000 hectáreas en 13 provincias españolas (Valencia, Castellón Alicante, Murcia, Almería, Cádiz, Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Segovia, Valladolid, Navarra y Lleida). Las empresas de esta cooperativa de segundo grado registraron también su mejor resultado en la historia del grupo en 2024/2025, alcanzando los 1.126 millones de euros, cifra que representa un importante crecimiento, del 12,5 %, respecto a la campaña anterior. Con este balance, la cooperativa agroalimentaria afianza su posicionamiento como primera firma española en la comercialización de frutas y hortalizas, e incrementa la cuota nacional de exportación al 5,04%.

Según el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, que ha presentado en Fruit Attraction el balance de estas cinco décadas de actividad, "los agricultores del grupo cooperativo han sido los protagonistas de la historia de la entida, ya que cultivan futuro guiados por los valores cooperativos y comprometidos con una agricultura sostenible que garantiza alimentos saludables, protegen el medio ambiente y fortalecen las comunidades rurales”.

Campos de cultivos de Anecoop en su centro de experiencias de Museros. / Levante-EMV

Cítricos

Anecoop arrancó en 1975 cuando 31 cooperativas citrícolas decidieron unificar su volumen de producción para abordar en mejores condiciones comerciales los mercados del este de Europa. “Comenzó así un proyecto disruptivo para aquella época, que hoy se ha consolidado como referente en el sector hortofrutícola en Europa”, ha destacado Monzón desde el certamen de Madrid. Desde hace 25 años, Anecoop promueve la integración e intercooperación entre sus socios, así como planes de internacionalización.

Con casi un centenar de productos en su cartera de referencias, Anecoop está presente en 74 países. Además, cuenta con cinco delegaciones en España, doce filiales en ocho países y dos plataformas logísticas, configurando, en palabras de su presidente, “posiblemente, la mayor red comercial hortofrutícola en Europa”. Su oferta incluye cítricos, frutas de temporada, frutas exóticas, hortalizas de invernadero y al aire libre, zumos, conservas vegetales, flores, productos de V gama y vinos.

Hitos: la sandia sin pepitas

Los principales hitos de la cooperativa a lo largo de estos cincuenta años de actividad han sido la creación de su red comercial internacional con la primera filial en Francia (1979); el lanzamiento de la sandía sin pepitas Bouquet (1992) y del kaki Persimon (1997); la elaboración del reglamento natural de producción integrada; campañas como Raciones de Vida para el Campo (2020); la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2021) y la presentación del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop (2023).

En palabras de Joan Mir, director general de Anecoop, las directrices futuras incluyen “la adaptación a los avances en las nuevas tecnologías, al cambio climático y a los nuevos marcos normativos; la lucha contra las plagas, el fomento del relevo generacional y la puesta en valor de la producción agrícola frente al consumidor”. Además, Anecoop trabaja en un nuevo modelo organizativo para su departamento comercial.