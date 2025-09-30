Las intensas lluvias inundan bases logísticas en Quart de Poblet

Las intensas lluvias de estos dos días en l'Horta también han dificultado las tareas de carga y descarga de contenedores en bases logísticas de Quart de Poblet. Es el caso de las instalaciones de Setemar, donde los camiones tienen que sortear auténticas dificultades para realizar sus entradas y salidas de este recinto ante el mal estado del asfaltado de esta base de contenedores.

Camión en las instalaciones de Satemar. / Levante-EMV

Estas instalaciones de Setemar, según advierte algunos transportistas, generan auténticos problemas para el tránsito de vehículos, ya que se exponen a posibles accidentes ante los desniveles y el constante riesgo para las ruedas.

Otras instalaciones

Setemar cuenta con instalaciones en Quart de Poblet, así como en Algeciras, Murcia, Barcelona y Madrid. Según explica la compañía, "su apuesta de futuro se concentra en el proyecto Logístico Global cuya finalidad es la "intermodalidad del transporte y la búsqueda de la sostenibilidad, reduciendo las emisiones contaminantes".