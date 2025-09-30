TRANSPORTE
Las intensas lluvias inundan bases logísticas en Quart de Poblet
Los transportistas advierten de los riesgos para los camiones en instalaciones como Setemar, anegada por el agua
Las intensas lluvias de estos dos días en l'Horta también han dificultado las tareas de carga y descarga de contenedores en bases logísticas de Quart de Poblet. Es el caso de las instalaciones de Setemar, donde los camiones tienen que sortear auténticas dificultades para realizar sus entradas y salidas de este recinto ante el mal estado del asfaltado de esta base de contenedores.
Estas instalaciones de Setemar, según advierte algunos transportistas, generan auténticos problemas para el tránsito de vehículos, ya que se exponen a posibles accidentes ante los desniveles y el constante riesgo para las ruedas.
Otras instalaciones
Setemar cuenta con instalaciones en Quart de Poblet, así como en Algeciras, Murcia, Barcelona y Madrid. Según explica la compañía, "su apuesta de futuro se concentra en el proyecto Logístico Global cuya finalidad es la "intermodalidad del transporte y la búsqueda de la sostenibilidad, reduciendo las emisiones contaminantes".
