Las comunidades energéticas, claves para descarbonizar las empresas

La Comunitat Valenciana es una de las regiones españolas con una mayor penetración de las comunidades energéticas locales (CEL). Desde 2020, el número de proyectos con apoyo público se ha multiplicado por 20, según un reciente estudio del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Ahora, el foco se centra en conseguir trasladar este mecanismo al ámbito empresarial para favorecer la descarbonización industrial. Sobre esto versó la segunda mesa redonda celebrada durante la tercera edición del Foro Energía organizado por Prensa Ibérica. La charla, que estuvo moderada por el director de Información, Toni Cabot, contó con la participación del director general de Cox Clientes España, Fabián Ignacio Pérez-Juste Abascal; el jefe del departamento de Energías Renovables de Ivace, Germán Cunyat; el responsable de Sinergias del departamento de Sostenibilidad e Innovación de Eiffage Energía Sistemas, Ramón Gero; el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón; y el coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia, Alejandro Gómez.

«La Comunitat Valenciana ha sido pionera en trabajar con los ayuntamientos en este tipo de comunidades en las zonas residenciales. Sin embargo, en el ámbito industrial no hay un modelo definido y existe mucho desconocimiento entre las empresas», advirtió Ramón Gero. En este sentido, el representante de Eiffage subrayó que la compañía trabaja con Entidades de Gestión y Modernización (EGM), que hacen de apoyo a todas las empresas dentro de los parques empresariales, para «superar el obstáculo del desconocimiento».

En la misma línea de opinión se mostró Germán Cunyat, quien confesó que las comunidades energéticas residenciales han «avanzado bastante» tras superar las barreras iniciales de tramitación para la cesión de cubiertas, mientras que las comunidades industriales están en una fase muy inicial. «Falta por definir la parte jurídica todavía», apuntó el jefe de departamento de Energías Renovables de Ivace; y añadió que «las instalaciones industriales son más complejas que las residenciales, lo que hace más lenta la tramitación y dificulta verter la energía a la red por falta de capacidad». Con todo, apuntó que «hay mucho potencial que todavía hay que desarrollar».

Además, tanto Cunyat como Gero resaltaron la importancia de que las empresas soliciten los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que son una herramienta dirigida a ayudarlas en su camino hacia la transición energética. «Va a ser uno de los grandes pilares del fomento del ahorro energético en el sector industrial», adelantó Cunyat.

Por su parte, Fabián Pérez destacó el papel de la administración pública. «Hay mucha implicación y se están poniendo las pilas para reducir las emisiones». Asimismo, el director general de Cox Clientes España, que trabaja en 40 municipios de la Comunitat Valenciana, reconoció que la creación de este tipo de figuras va mucho más despacio a nivel municipal por la falta de medios.

Numerosos casos de éxito

València ha apostado durante los últimos años por promover la creación de comunidades energéticas locales. Fruto de ello, actualmente hay 12 comunidades de este tipo constituidas como asociaciones en diferentes barrios de la ciudad. «Las comunidades energéticas son una palanca para activar y empoderar a la ciudadanía, que debe formar parte de la descarbonización de la ciudad», explicó Alejandro Gómez.

Al respecto de esto, el coordinador de Projectes Europeus i Estratègies Urbanes de València Clima i Energia citó el ejemplo pionero de la CEL de Castellar-Oliveral, que funciona desde hace cuatro años con una instalación compartida en un edificio público y en la que actualmente participan medio centenar de familias, tres de las cuales están en situación de vulnerabilidad. «Creemos que son una forma de lucha contra la pobreza energética».

Otro claro caso de éxito es el de la CEL de Tuéjar, que se puso en funcionamiento el año pasado, a través de la instalación de placas fotovoltaicas en los tejados del polideportivo, con el objetivo de ayudar a las familias del pueblo con niños pequeños. «Durante el primer año, las veinte familias que se apuntaron han llegado a ahorrar hasta un 93 % en las facturas eléctricas», destacó Carlos Tarazón. Además, el alcalde anunció dos nuevas instalaciones en el municipio, de 40 y 60 kilovatios cada una, que se incorporarán a la comunidad energética. «En noviembre abrimos de nuevo el plazo para apuntarse y creo que se va a ampliar el número de familias asociadas. Vamos a aprovechar la oportunidad de tener energía barata».

Por último, el alcalde de Tuéjar recordó que «los ayuntamientos son el mayor consumidor de energía de los municipios» e instó a que el resto de consistorios promueva acciones para conseguir que esta «energía llegue a la mayor parte de la población posible».