Consum reabre todas sus tiendas en Valencia

La cooperativa de supermercados Consum acaba de anunciar la reapertura de todas las tiendas que ayer cerraron en Valencia en aplicación de la política de la compañía de no abrir sus establecimientos cuando las autoridades hayan decretado la alerta roja. En consecuencia, la firma mantuvo clausurados 182 locales en la Comunitat Valenciana, si bien por la tarde reabrió dos en el norte de Castellón. La reapertura se produce tras entrar Valencia en alerta naranja esta mañana.

La decisión de la cooperativa valenciana contrasta con la decisión de este lunes de compañías del sector como Mercadona, Lid, DIA, Musgrave (Dialprix), Hiperber o Fragadis (Spar), que decidieron mantener operativas sus repectivas redes redes comerciales para garantizar el suministro de alimentos y otros productos.

Desde la Asociación Valenciana de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova), que aglutina a algo más de un millar de establecimientos comerciales que ocupan un millón de metros cuadrados de sala de ventas y generan más de 28.000 puestos de trabajo directos, se asegura que en este primer día de la semana los establecimientos estuvieron "generalmente abiertos con la excepción de una cadena", indican en referencia a Consum.

Comercio electrónico

También el servicio de tienda 'online' de Consum quedó suspendido el lunes en las zonas afectadas a lo largo de la jornada. Además, los trabajadores de las plataformas logísticas de Silla, Quart y Riba-roja de Consum se marcharon en la noche del domingo a sus casas antes del inicio de la alerta.

Supermercado de Consum, en una imagen reciente. / CONSUM

Mientras tanto, fuentes de Mercadona consultadas por este diario aseguran que la cadena presidia por Juan Roig, que posee 266 establecimientos en la Comunitat Valenciana, los mantuvo abiertos a lo largo del lunes y también abrirán este martes. De hecho, la cadena líder en la distribución comercial española asegura que este pasado fin de semana adelantó los suministros a sus establecimientos en previsión de las intensas lluvias. Con todo, algunas tiendas se quedaron bajo mínimos en algunos alimentos básicos, como el pan.