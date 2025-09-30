Las EGM, un aliado contra el desconocimiento entre las empresas y pymes

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

«Hay que empezar por la eficiencia energética antes de pasar a la descarbonización». Esta fue una de las principales conclusiones que se pudieron extraer de la participación del responsable de Sinergias del departamento de Sostenibilidad e Innovación de Eiffage Energía Sistemas, Ramón Gero, durante la tercera edición del Foro Energía organizado por Prensa Ibérica.

Gero participó en una mesa redonda en la que se abordó el papel que ejercerán las comunidades energéticas precisamente en la descarbonización de la industria. «A nivel empresarial, el primer obstáculo para el autoconsumo colectivo era el modelo. No había un modelo definido, como sí lo había con las zonas residenciales. Se ha hecho un trabajo importante para definir la forma jurífica y se han preparado borradores de toda la documentación para ceder energía a través de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM), pero todavía existe mucho desconocimiento al respecto entre las empresas», confesó Gero.

En este punto, desde Eiffage trabajan conjuntamente en los polígonos industriales con las EGM, que hacen de apoyo para todas las empresas que se encuentran ubicadas dentro de estos, «para tratar de superar el obstáculo del desconocimiento».

Paralelamente, Gero expuso los beneficios que aportan los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para las empresas que se deciden a acometer inversiones para ser más eficientes energéticamente. «Son una ayuda directa y segura ante este tipo de actuaciones», explicó el representante de Eiffage. «Simplemente por haber hecho la actuación vas a recibir una compensación económica», añadió. En este punto, desde Eiffafe ofrecen la posibilidad de certificar directamente las actuaciones que instalan ellos mismos o un tercero.

«Un CAE puede significar el retorno de más del 70 %, o incluso el 100 %, de la inversión que realice una empresa en proyectos destinados a la eficiencia energética», subrayó Gero, quien lamentó el desconocimiento que todavía existe al respecto entre las empresas, sobre todo en las pymes.