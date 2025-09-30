Empresas y centros de investigación, una colaboración crucial

La Comunitat Valenciana cuenta con un potente ecosistema de investigación, con buenos profesionales y con capacidad de innovación y transferencia. Una ventaja crucial para garantizar la descarbonización del tejido empresarial valenciano. «No solamente trabajamos en la soberanía energética, sino que también se trabaja mucho en la soberanía de la cadena de valor, algo muy importante para nuestro desarrollo económico», compartió Ramón Blasco, director del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV), durante la primera mesa del Foro de Energía de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado jueves.

Aunque el experto reconoció que el «sistema energético es bueno», como se demostró con la recuperación en menos de 24 horas tras el apagón del pasado mes de abril, apuntó que «tenemos un límite a la capacidad de integración de renovables desde el punto de vista económico y técnico». En este sentido, detalló que desde el centro de investigación se trabaja para «desarrollar tecnologías para que todas las renovables y los nuevos sistemas de hibridación contribuyan a la estabilidad del sistema». «El día del apagón teníamos alrededor de 20 KW de renovables sin poder usar porque técnicamente no contribuyen al restablecimiento del sistema», recordó.

No obstante, destacó que todas las innovaciones deben tener en cuenta también el apartado económico. «Si las cosas que hacemos no contribuyen a reducir el coste energético le estamos haciendo un flaco favor a las empresas, que tienen que ser competitivas», defendió. Un objetivo en el que la Inteligencia Artificial puede jugar un papel clave. «Las nuevas tecnologías deben contribuir tanto a la robustez del sistema como a bajar el precio de la energía», reiteró.

Respecto a la inversión, Blasco apuntó que hay dos retos por abordar. «Tenemos soluciones tecnológicas, entre ellas una para que las renovables se comporten más como una energía tradicional y puedan asumir esos roles, pero hay problema normativo, porque no lo tenemos regulado», detalló. El segundo desafío es lograr que invertir en estas tecnología resulte competitivo para las empresas. «Las compañías que quieren hacer inversión tienen que tener algún incentivo para que eso suponga una rentabilidad», señaló.

Por último, Blasco instó a establecer metas a corto, medio y largo plazo. «A corto plazo, apostemos por el autoconsumo. A medio y largo plazo pido soporte y ayuda en la investigación, no solamente con recursos, sino que trabajemos mano a mano con las empresas que tenemos en el ecosistema innovador, para que lo que se ha invertido en I+D+i tenga un impacto en las empresas que lo van a desarrollar», concluyó.