'Daybeds' como tiendas de campaña o colchones reversibles innovan en Feria Hábitat

Luces, mobiliario, decoraciones, telas... y un sinfín de productos para vestir los hogares o los hoteles de todo el mundo se exponen ya en una Feria Hábitat 2025 que -junto a TextilHogar- ha abierto este martes sus puertas -tras un lunes en el que el arranque del certamen tuvo que ser suspendido por la alerta roja- con más de 1.000 marcas y stands en sus pasillos. Una apuesta -que en palabras del presidente de Hábitat València, Vicente Pons, apuntan a dejar un negocio "excelente" en esta edición- que no dejaban ni un hueco por cubrir en los ocho pabellones en los que se divide ambos certámenes, la cita más importante en el interiorismo y el mobiliario de toda España.

Gracias a ese impulso, en un sector que -en palabras del presidente de Fevama (madera y mueble valencianos), Alejandro Bermejo- "goza de una salud importante", un año más las novedades más vanguardistas se podían observar en cualquier rincón, desde un salón 'nude' en el que se daban a conocer los jóvenes talentos del diseño a otros espacios como el Contract 360º aupado por el buen momento que viven las adquisiciones de mobiliario para cadenas hoteleras gracias, entre otros motivos, al 'boom' del turismo.

'Daybed' como tienda de campaña

Justamente este nicho 'contract' era para el que se perfilaba la 'daybed' -una 'cama de día' destinada al relax en los enclaves exteriores- que una firma como la valenciana Voolcan Grupo -con sede en Moixent- presenta en esta edición de la feria con la colección Skyline design. Vestida con telas blancas, la estética de este mueble evoca desde el primer momento el de una tienda de campaña que todos hemos usado al irnos de campamento. Sin embargo, una mirada más próxima abre la perspectiva. "Es una pieza que se puede usar tanto de manera individual como poniéndolas una enfrente de la otra y generando esta forma como de cabañita, dando esa sensación también de privacidad", explica a este diario uno de los trabajadores de la compañía, Sergio Osan.

Los 'daybeds' de Voolcan, este martes en Feria Hábitat. / Miguel Ángel Montesinos

Su objetivo es llegar con ella a los hoteles, porque "cada uno quiere tener su insignia propia y este tipo de 'daybeds' son muy demandandos". "Está muy enfocado a ese uso 'contract', porque por ejemplo tenemos el tema del porcelánico lateral en el que puedes dejar las bebidas", añade Osan. Todo para aprovechar un tirón de los mercados internacionales que en este canal de venta turístico apunta a seguir triunfando en los próximos tiempos.

Colchones 'reversibles'

No obstante, no solo las novedades destinadas al 'contract' cogen fuerza en esta edición de Feria Hábitat, sino que el hogar -el mismo que tuvo un destacado crecimiento durante los meses posteriores a la pandemia de la covid-19- también se cuela con productos cada vez más estudiados y tecnológicos. Incluido en un ámbito tan importante para la ciudadanía como el sueño y los colchones. La 'ingeniería' que hace funcionar uno de estos últimos era la que exponía la compañía murciana Gomarco, exponiendo al público "una carcasa que lleva doble muelle" y que permite en un mismo colchon -llamado Dual Sac- tener una superficie más firme y, si se le da la vuelta, una más blanda. Dos colchones en uno.

Los colchones con tecnología Dual Sac de Gomarco, este martes en Feria Hábitat. / Miguel Ángel Montesinos

"Con los muelles se simula un poco lo que es el cuerpo de una persona. Entonces, se adaptan a lo que son los puntos de presión, como el cervical, la cadera, las rodillas, etc.", cuenta al respecto el jefe de ventas de la compañía, Diego Yagüe, quién también destaca como -más allá de esa tecnología- se puede 'revertir' también la superficie del colchón -cuyo precio ronda los 1.500 euros- y adaptarlo según si se desea tener mayor calor o frío cuando se duerme.