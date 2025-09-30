García: «Somos un foco de atracción de inversiones muy importante»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La transición verde es una oportunidad para el tejido empresarial valenciano, pero también supone una transformación importante. No obstante, hay un compromiso claro con la sostenibilidad: «Las empresas de la Comunitat Valenciana siempre han estado a la altura de los cambios, y lo vienen demostrando a lo largo de la historia. Este es un reto más», defendió Inmaculada García, directora general de la CEV, durante la primera mesa del Foro de Energía de la Comunitat Valenciana.

El encuentro sirvió para poner sobre la mesa los desafíos más importantes a los que se enfrenta la economía valenciana en su camino hacia la descarbonización. «Las empresas necesitan certidumbre para poder apostar por esas energías renovables», subrayó García. Esta seguridad se consigue, apuntó la directora general de la CEV, con una «tecnología asequible y que esté probada tanto en la industria como en cualquier otro sector, además de que la tramitación de las autorizaciones sea razonable en el tiempo».

«Todos los sectores están apostando por la utilización de las energías renovables. Pero si no se dispone de tecnologías suficientemente probadas y a un precio asequible que permita seguir siendo competitivo, difícilmente van a poder hacer esas inversiones. La Comunitat Valenciana está siendo un foco de atracción de inversiones muy importante, y están muy condicionadas a poder utilizar esas renovables. Todos los actores tenemos que trabajar para que eso sea así», insistió. Además, García citó otros retos del tejido empresarial como la falta de capacidad energética o la burocracia.

Asumir responsabilidades

Con todo, la directora general de la CEV lanzó un llamamiento a todos los actores implicados en esta transición energética: «La administración y las empresas consumidoras y productoras estamos alineados en conseguir este reto, pero tenemos entre todos que poner de nuestra parte para que así sea, y para eso cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Estoy segura de que el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana lo asumirá, como siempre, y apostará por esas energías renovables. El resto de actores también tiene que hacer su trabajo».