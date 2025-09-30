Lacruz: «Hemos lanzado un manifiesto por la electrificación de la C.Valenciana»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

«Construyamos esas plantas renovables, conectémoslas para que contribuyan a la red y tengamos una economía más resiliente». Así lo reivindicó Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, durante su intervención en la primera mesa de debate de la tercera edición del Foro de Energía de la Comunitat Valenciana, celebrada el pasado jueves en la Fundación Bancaja, en la que se analizaron las oportunidades y los retos de la transición verde para el tejido empresarial valenciano.

Lacruz detalló que las renovables se sustentan sobre «tres pilares fundamentales: el cambio climático, la economía y el tema geoestratégico». «En ninguno de los tres hemos mejorado en el último año. Desde el punto de vista medioambiental, el Mediterráneo es la zona cero del cambio climático en Europa. En el económico, además de los problemas de productividad que tenemos, están los aranceles. Y en el apartado geoestratégico, estamos todos los días pendientes de las noticias», compartió. En este sentido, defendió que Europa «tiene que reaccionar», ir más allá de los anuncios y pasar a la ejecución.

«Y es aquí donde la Comunitat Valenciana tiene una enorme oportunidad de aprovechar todas sus capacidades. Estamos en una de las zonas con mayor radiación solar en Europa», destacó Lacruz. Así, reconoció que, recientemente, ha habido un avance importante en la tramitación de expedientes y a nivel legislativo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. «Quiero aprovechar este espacio para pedir que los refuerzos administrativos sigan adelante, les ruego que reforcemos el personal que tiene que tramitar los expedientes, porque tienen que ir saliendo. Y, sobre todo, tenemos que construirlos. No podemos seguir hablando de papeles», afirmó.

En este punto, el presidente de Avaesen lamentó la caída del real decreto antiapagones. La patronal valenciana de empresas renovables denunció el pasado mes de julio que la paralización de esta normativa ponía en riesgo 400 millones de inversión en plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana. «La dinámica política ahora mismo no está 100 % enfocada en los intereses estratégicos del país, y tiene otra serie de discusiones que están empañando cosas importantes. Si tengo que hacer una segunda petición es que aislemos las cuestiones estratégicas de la dinámica parlamentaria», aseguró.

Por el momento, añadió, algunas de las actuaciones contempladas por el decreto se están pudiendo rescatar a través de modificaciones e instrucciones. «Esto va a ser importante para la Comunitat Valenciana porque nos permitirá seguir avanzando, no solo en la generación renovable, sino también en el almacenamiento energético», explicó.

Inversiones importantes

Asimismo, el presidente de Avaesen recordó que en el territorio valenciano hay «empresas punteras a nivel mundial comprometidas con hacer una economía mucho más sostenible», pero hace falta realizar «inversiones importantes» en infraestructuras y redes eléctricas. «Hemos lanzado un manifiesto por la electrificación de la Comunitat Valenciana, sobre todo a raíz de la publicación de los mapas de demanda, que impiden que nuevos agentes se puedan conectar a la red», subrayó.

Con todo, Lacruz aseguró que se está produciendo una revolución energética a nivel mundial en la que «España puede ser protagonista, porque tiene recursos, la tecnología, las empresas, los centros de investigación, y la Comunitat Valenciana está situada en un sitio estratégico». Aunque, admitió, habrá alguna que otra piedra en el camino. «Por eso necesitamos agentes que piensen con visión global. Esta revolución va a suceder sí o sí, y podemos ser actores activos o pasivos. Sería lamentable que tanto España como la Comunitat Valenciana no aprovechen la oportunidad histórica de liderar la revolución del siglo XXI», concluyó el presidente de Avaesen.