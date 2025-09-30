«Todos los sectores están apostando por utilizar las energías renovables»

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

La Comunitat Valenciana cuenta con numerosas ventajas competitivas para aprovechar la oportunidad de liderar la transición energética: su ubicación, su ecosistema innovador, su tejido empresarial… No obstante, tiene importantes desafíos a los que hacer frente si quiere lograr esa descarbonización de la economía, como son el precio de la energía, el contexto geopolítico, el marco legislativo y las trabas administrativas, el coste de la tecnología, o la falta de capacidad energética, entre otros. Para poder superarlos, son fundamentales la seguridad, la investigación, la inversión y la colaboración público-privada.

Esta fue una de las principales conclusiones que dejó la primera mesa de debate de la tercera edición del Foro de Energía, que se celebró el pasado jueves en la Fundación Bancaja, y que contó con la participación del presidente de Avaesen, Marcos Lacruz; la directora general de la CEV, Inmaculada García; Rafael Mossi, coordinador del departamento de Competitividad de Cámara Valencia; y Ramón Blasco, director del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV). Moderada por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, la conversación sirvió para poner sobre la mesa la situación actual de las nuevas energías en la Comunitat Valenciana y su nivel de implantación en el tejido empresarial valenciano.

La directora general de la CEV destacó que «todos los sectores están apostando por la utilización de las energías renovables», pero apuntó que las empresas valencianas necesitan «certidumbre». Para ello, explicó García, es necesario contar con «tecnologías suficientemente probadas y a un precio asequible que permita seguir siendo competitivos» y que la tramitación de las autorizaciones sea «razonable en el tiempo». «La administración y las empresas consumidoras y productoras estamos alineados en conseguir este reto, pero tenemos entre todos que poner de nuestra parte para que así sea, y para eso cada uno tiene que asumir su responsabilidad», reivindicó.

En este sentido, Lacruz reconoció que, recientemente, ha habido un avance importante en la tramitación de expedientes y a nivel legislativo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. «Hay que reforzar el personal que tiene que tramitar los expedientes, porque tienen que ir saliendo. Y, sobre todo, tenemos que construirlos», afirmó. El presidente de Avaesen también lamentó la caída del real decreto antiapagones y pidió que las cuestiones estratégicas para el país queden «aisladas» de la dinámica parlamentaria actual. «Hemos lanzado un manifiesto para la electrificación de la Comunitat Valenciana, sobre todo a raíz de la publicación de los mapas de demanda, que impiden que nuevos agentes se puedan conectar a la red», añadió.

Por su parte, Mossi reivindicó el papel clave que juega la colaboración público-privada para conseguir una «energía competitiva, barata y sostenible, que no nos saque del mercado». «Si queremos esa descarbonización, las empresas necesitan una energía que sea competitiva», aseguró. El coordinador del departamento de Competitividad de Cámara Valencia también hizo hincapié en el fomento del autoconsumo y de la eficiencia energética. «Apostar por la industria es apostar por fijar personas, por enriquecernos, por nuestras infraestructuras, y no podemos olvidarnos de la investigación, tenemos universidades e institutos tecnológicos que son punteros», reivindicó.

Potente ecosistema innovador

Lo cierto es que la Comunitat Valenciana cuenta con un potente ecosistema innovador. Blasco explicó que existe «un límite a la capacidad de integración de renovables desde el punto de vista económico y técnico». Por ello, trabajan en el desarrollo de «tecnologías para que todas las renovables y los nuevos sistemas de hibridación contribuyan a la estabilidad del sistema». «El día del apagón teníamos alrededor de 20 KW de renovables sin poder usar porque técnicamente no contribuyen al restablecimiento del sistema», recordó.

Con la premisa, además, de que las innovaciones resulten competitivas. Un objetivo en el que la Inteligencia Artificial puede resultar clave. «Si las cosas que hacemos no contribuyen a reducir el coste energético le estamos haciendo un flaco favor a las empresas», apuntó el director del Instituto ai2 de la UPV, quien instó a trabajar codo con codo con el tejido empresarial para que la inversión en I+D+i tenga un impacto real en los negocios que las van a utilizar.

Con todo, Lacruz aseguró que se está produciendo una revolución energética a nivel mundial en la que «España puede ser protagonista, porque tiene recursos, la tecnología, las empresas, los centros de investigación, y la Comunitat Valenciana está situada en un sitio estratégico». Aunque, admitió, habrá alguna que otra piedra en el camino. «Por eso necesitamos agentes que piensen con visión global. Esta revolución va a suceder sí o sí, y podemos ser actores activos o pasivos. Sería lamentable que tanto España como la Comunitat Valenciana no aprovechen la oportunidad histórica de liderar la revolución del siglo XXI», concluyó el presidente de Avaesen.