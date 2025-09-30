Grupo Cleop abre tres centros de mayores en la Comunitat Valenciana

El Grupo Cleop ha inaugurado tres centros de mayores en el primer semestre de 2025 en la Comunitat Valenciana, en las localidades de La Vall d'Uixò, Cullera y Mutxamel. Además, también ha recibido propuesta de adjudicación, por parte de Conselleria de Sanidad, de 13 de los hospitales de día de salud mental, siete de adultos y seis de menores.

En concreto, el centro de mayores de La Vall d'Uixò cuenta con 120 plazas residenciales; mientras que se ha finalizado el equipamiento de dos nuevos centros geriátricos, con una dotación de 120 plazas cada uno, en Cullera y Mutxamel, inaugurados en los meses de agosto y septiembre, respectivamente, según ha indicado el grupo en un comunicado.

Rehabilitación

Adicionalmente, ha concluido la rehabilitación del centro de mayores de Sedaví afectado por las inundaciones de octubre de 2024, en Valencia y que recuperó la normalidad. Con ello, el grupo, bajo la marca Novaedat, presta servicios relacionados con la dependencia a más de 1.100 personas en residencias de mayores y diversidad funcional, centros de día, viviendas tuteladas y servicios de asistencia a domicilio.

Facturación

El grupo ha cerrado el primer semestre de 2025, con una cifra de negocios consolidada de 14.631.000 euros, y un ebitda consolidado de 748.000 euros y un fondo de maniobra de 2.134.000 de euros. La mercantil ha señalado que la disminución de la cifra de negocios en este semestre es atribuible, principalmente, al segmento de construcción, con una actividad inferior a la presupuestada, "como consecuencia del menor ritmo de ejecución de los proyectos adjudicados y, al retraso en la apertura de los tres centros sociosanitarios, operativos en estos momentos".

Obras

Asimismo, ha añadido que la cartera de obras, con un alto porcentaje de proyectos en el sector sociosanitario y de educación, "hace prever una evolución positiva en el segundo semestre del 2025".

A 30 de junio de 2025 el número medio de personas empleadas respecto al ejercicio anterior ha incrementado en un 11 % por la contratación de las personas trabajadoras de los nuevos centros sociosanitarios, ha detallado la compañía.