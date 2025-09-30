Los inversores ponen sus ojos en el sector del biometano

Cintillo Foro Energía 2025 / ED

José Antonio García Galdón es el director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza y formó parte de la mesa redonda en la que se analizó el papel de las energías renovables en el Futuro Energético de la Comunitat Valenciana.

En opinión de García Galdón las fuentes de energía verde tienen «muchísimo potencial» y no solo eso, sino que se ha avanzado enormemente en muchas de ellas y lo que es más importante: «se han desatascado un gran número de proyectos que estaban paralizados en los últimos años» lo que supone un balón de oxígeno muy importante para las empresas del sector.

El director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza quiso poner el acento en las oportunidades de las que goza la producción de biogás «en la que estamos a cero en la Comunitat Valenciana, bueno, en realidad en toda España», señaló. Por lo que hay un campo de crecimiento nada desdeñable en el horizonte tanto para el biogás como en la energía de incineración, tanto es así, que García Galdón cree que solo con estas dos tecnologías «podríamos llegar hasta atender el 10 % de la demanda energética. Hay un potencial enorme para crecer en estos próximos cinco o diez años, están las bases asentadas».

Valoriza gestiona en colaboración con los ayuntamientos, los desechos de municipios en todas las provincias de España, entre ellos de los que fueron afectados por la dana del pasado 29 de octubre. Precisamente acerca de esta experiencia le preguntó el moderador de la mesa y director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí.

«Todos vivimos aquello de una forma muy cercana, pero cuando hablamos de las miles de toneladas de desechos tenemos que personalizar, porque detrás de todas las cifras hay historias personales», reflexionaba el director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza. «Cuando entrabas en las casas de las personas afectadas veías fotos y enseres desperdigados. Era una amalgama de cosas que terminaban en viviendas a las que no pertenecían», rememoró.

Para poder gestionar los residuos que se generaron había que saber de qué estaban compuestos: «Había mucho fuel, mucho limo y arcilla que provenía de las montañas. Diría que alrededor del 60 % de los residuos que arrastró la riada era una mezcla de arena y agua», pero a los componentes puramente naturales hay que sumar los restos que se extrajeron de las casas afectadas.

Los vecinos sacaron todo lo que podían y se dejaba en la calle. Los enseres acumulados en la vía pública se llevaron a los puntos de acopio, y de allí, unos meses después, llegaron a los grandes puntos de transferencia de Catarroja, Manises y Quart, donde se estimó que había un millón de toneladas de residuos, entre ellos algunos peligrosos.

«Ese cálculo lo preví la primera semana y no me fui mucho. Porque con la superficie, la densidad de población, y con una idea del tipo de residuos que se movieron, te podías hacer una idea de lo que íbamos a manejar». Desde enero hasta hoy se han sacado unas 150.000 toneladas al mes, se han hecho grandes cribas y la tierra que se ha recuperado se ha reutilizado para obra pública . «Un trabajo ingente de personal y maquinaria del que estamos muy orgullosos», resumía.

Del material que se pudo recuperar se puede extraer biometano, pero «en España no está muy extendida la valorización energética». García Galdón quiso distinguir entre valorización energética, y generación de combustibles y gases recuperados de residuos. «Hay tecnologías como la gasificación y la pirólisis están poco maduras, pero las veremos avanzar», señaló. Sin embargo, sí están maduras la valorización energética y la generación de biogás. La primera está muy extendida en el resto de Europa donde hay numerosas plantas, en España «se pueden contar con los dedos de una mano y están en Madrid, País Vasco y Cataluña, las demás comunidades tienen trabajo por hacer».

Con respecto al biometano, de nuevo el mercado europeo lleva gran ventaja al español. «En España en 2023 se generaron solo 200 gigas de metano mientras que en Alemania fueron 100 teras». En opinión de García Galdón el biometano es «una energía por construir» y se estima que las inversiones en España alcanzarán los 40 millones en los próximos años y la producción podría situarse en los 20 teras. «Hay mucho fondo de inversión interesado, también empresas energéticas. Es un sector a tener en cuenta porque en un futuro el 50 % del gas que se consuma en España podría venir del biometano proveniente de la gestión de residuos sólidos orgánicos», concluyó.