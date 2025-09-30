El nuevo cubo marrón, primer paso para convertir residuos orgánicos en biometano

Un gesto tan cotidiano y tan sencillo, y que puede hacer todo el mundo, como es separar los residuos de casa es una de las armas más poderosas para cambiar el mundo. El del presente y el del futuro. Y para lograr este avance en sostenibilidad a través del crecimiento de las energías renovables es imprescindible el papel de empresas como PreZero que se dedica a la gestión de residuos para convertirlos en energía.

Alberto Gonzalo es el delegado de Tratamiento de PreZero en Alicante e intervino en la mesa redonda que analizó el Futuro Energético en el III Foro de la Energía organizado por Levante-EMV. Gonzalo puso en valor la situación valenciana en materia energética. No en vano la señaló como «referente en economía circular y en gestión de residuos, porque junto a Cataluña, es la única región española que tiene un plan estratégico con objetivos claros para el 2030» pero es que además, el directivo de PreZero quiso recordar que la comunitat cuenta con la Ruta Valenciana del Biogás «pionera en este país» cuyo objetivo es sustituir el 6,5 % del gas natural en biogás.

En esta línea, Gonzalo expuso con ejemplos muy gráficos las enormes posibilidades de crecimiento que tiene la producción de biometano a partir de los residuos orgánicos y cómo es la colaboración entre las compañías del sector y los ayuntamientos.

«Los consistorios son cada vez más valientes en este campo, ellos son los responsables directos de la gestión de los residuos municipales y han encontrado en empresas como la nuestra el aliado y el apoyo necesario para cumplir los objetivos que marca la Unión Europea», explicó el delegado de Tratamiento de PreZero.

El rol que juegan las empresas de gestión de residuos se va tornando aún más importante, porque los plazos se acercan: «desde el 2024 la normativa obliga a la separación selectiva del residuo orgánico y a partir de 2027 esta ley exige que únicamente el residuo separado sea contabilizado en la tasa de reciclaje y es aquí donde actuamos con los ayuntamientos». Una de las ciudades donde se están llevando a cabo acciones de separación de residuos de manera más avanzada es Alicante, aunque también en Silla, Rojales, Vila-real o Sant Vicent del Raspeig.

«En Alicante hemos implantado alrededor de 2.000 contenedores de orgánico con cerradura», una actuación por la que se interesan numerosas localidades puesto que actualmente el 40 % de los residuos municipales acaban en vertederos, «dato que está muy lejos de lo que exige Europa para los próximos diez años que es reducirlo por debajo del 10 %», aclaró Alberto Gonzalo.

Precisamente la gestión selectiva que se hace de los residuos y la inversión en instalaciones adecuadas es lo que marcará el futuro energético de la Comunitat Valenciana. «La huella de carbono de llevar los residuos a los vertederos, es 19 veces mayor que la de una planta de biometano», aseguró Gonzalo. Y es que la sociedad tiene en este biogás purificado un apoyo muy interesante para lograr la sostenibilidad energética.

En el año 2024 PreZero generó el 72 % del total de la producción nacional de biometano «y va en aumento» y eso a pesar de que España hay muy pocas plantas de biogás en comparación con Europa. «En el continente hay más de 1.600 plantas de biometano y 20.000 de biogás, mientras que en nuestro país hay 15 de biometano y unas 250 de biogás».

Si las inversiones e instalaciones aumentaran en número, las posibilidades serían infinitas, de hecho, Gonzalo expuso que en Alicante están extrayendo gas de los vertederos y produciendo energía que vuelcan a la red. «Se está produciendo energía suficiente comopara abastecer a unos 8.000 hogares al año».

«Empresas como la nuestra tienen un papel fundamental y clave para la ejecución de las inversiones necesarias para aprovechar los residuos», para otra muestra, el proyecto de la compañía en Madrid: la planta de biometano que la empresa gestiona en la ciudad abastece a la línea circular, la C1, de los autobuses municipales. «Del contenedor orgánico que utilizan los madrileños se extrae el gas que después se usa en el transporte», porque una clave en la que quiso hacer hincapié Gonzalo es el papel del ciudadano como uno de los primeros eslabones de la gran cadena de la eficiencia energética.