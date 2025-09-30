El pequeño comercio se prepara para abrir hoy en el área metropolitana de València

El pequeño comercio de la provincia de Valencia, especialmente el de un área metropolitana del 'cap i casal' que ayer veía en la alerta roja un recuerdo a la dana de hace once meses, tiene la intención de abrir sus puertas este martes tras un lunes marcados por los cierres mayoritarios. Así lo explicaba a este diario en la tarde-noche de ayer el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, quien apuntaba a que una vez superado el mayor riesgo por el temporal y "salvo que cambie la previsión", lo "lógico" con la alerta naranja es que los negocios comerciales vuelvan a levantar la persiana.

Reaperturas

Será una reapertura en municipios como Sedaví o Massanassa que se producirá después de que ayer estuviera "casi todo cerrado durante el día" y que no se diera "ningún incidente" en localidades como Alfafar. "Para evitar las salidas innecesarias, lo más sensato era cerrar", destacaba ayer el dirigente de la entidad comercial, que señalaba respecto a los movimientos de la población que no había habido "casi desplazamientos". "Se ha ido a comprar lo que necesitaba, pero algo rápido, no durante varias horas", insistía antes de valorar el hecho de que en sus negocios "ha imperado el sentido común, no el económico".

Del mismo modo, horas antes, el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, aseguraba que en otros municipios como Gandia u Oliva la apertura había sido "desigual" debido a que estuvo lloviendo durante la jornada "de manera continuada" con mayor o menor intensidad. Por su parte, en la ciudad de València, la única incidencia destacable fue que el ayuntamiento suspendió "el servicio de basuras y sin embargo ha abierto los mercados, por lo que los contenedores están llenos y no tienen donde tirar la basura", añadió el dirigente de Confecomerç.

Medidas protectoras

En paralelo a esos cierres, respecto a si se tomaron medidas en los comercios para evitar la entrada de agua, el dirigente de Unió Gremial destacó que en algunos núcleos poblaciones "tienen costumbre de poner tablones con yeso con una altura de hasta un metro para que no les entre el agua", una medida que también pusieron en marcha ayer. Sin embargo, en otros municipios menos acostumbrados a estos riesgos, Lorenzo afirmó que esta protección "no nos ha dado tiempo porque esto ha evolucionado muy rápido".