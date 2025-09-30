Los polígonos funcionan a medio gas por la alerta roja

Los polígonos valencianos funcionaron ayer a medio gas por las medidas de protección adoptadas por las empresas. Un buen número de firmas pequeñas optó directamente por no levantar la persiana y en las grandes en las que era prescindible la presencia de los empleados se facilitó el teletrabajo. Los gerentes de los principales núcleos empresariales del área metropolitana destacaron que la jornada transcurrió con normalidad.

Los polígonos industriales despertaron sin incidencias, una menor actividad que cualquier día normal y la vista puesta en el alcantarillado y los barrancos, que absorbieron las lluvias de la noche y la madrugada sin problemas, según explicó a este diario la presidenta de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval), Patricia Muñoz.

Fuente del Jarro

Diego Romá, gerente del área empresarial Fuente del Jarro en Paterna, destacó que el colector que da servicio al polígono funcionó bien durante la noche y la mañana. En algunas calles sí que hubo acumulación de agua, pero Romá insistió en que en líneas generales el sistema de evacuación del agua caída durante la noche (más de cincuenta litros) fue correcto.

El gerente de Fuente del Jarro añadió que el parque empresarial funcionó correctamente, aunque con menos trabajadores que cualquier otro día laborable por el teletrabajo. "Ha habido menos flujo de tráfico, pero todo ha estado marcado por la normalidad", aseguró,

Por su parte, Carlos Peinado, gerente del polígono industrial La Reva de Riba-roja, destacó que la jornada matinal estuvo marcada por la normalidad pese a las previsiones iniciales. A mediodía señaló: "Llueve poco y el barranco del Poyo está prácticamente seco". Al igual que en Fuente del Jarro, las empresas facilitaron el teletrabajo para evitar desplazamientos innecesarios. "Hay menos trabajadores que un día normal", confesó Peinado.

Avance del trabajo el domingo

La gerente de Fepeval aseguró que el domingo se registró en esos parques mayor actividad de la habitual por la voluntad de las empresas de adelantar trabajos y suministros ante la perspectiva de que el día de hoy fuera realmente complicado.

Sin embargo, tras una noche del domingo al lunes de lluvias generalizadas la actividad prosiguió en los polígonos, principalmente por parte de las grandes empresas, porque los cierres se produjeron entre las pequeñas. Muñoz explicó que los barrancos y, sobre todo, el alcantarillado absorbieron sin problemas las lluvias, de tal manera que los empresarios optaron por "decidir sobre la marcha", es decir "si todo va como hasta ahora, con una incorporación progresiva".

Necesidad de mejorar el alcantarillado

Cabe recordar que la semana pasada la propia Muñoz advirtió de que los polígonos no estaban preparados para otro fenómeno parecido al de la dana del 29 de octubre y que una de las infraestructuras con más problemas era precisamente el alcantarillado. La presidenta de Fepeval recordó que buena parte de los polígonos de la zona cero de la dana está "en áreas inundables" y que hace falta mejorar el alcantarillado, ya que en su estado actual "no podría absorber lo necesario".