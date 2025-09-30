El puerto de València abre sus terminales en una jornada de colapsos

Las terminales de contenedores del puerto de València han abierto sus puertas a los camiones desde esta mañana tras una jornada -la del lunes- sin actividad en los muelles y sin la entrada y salida de camiones en el recinto del Grao por la alerta roja. Las empresas estibadoras que operan en las terminales de MSC, Maersk y CSP Spain (Cosco) han anunciado la reanudación de su actividad al cambiar la alerta a amarilla en la capital del Túria.

Con todo, desde primera hora de esta jornada del martes se han sucedido largas colas de camiones en los accesos al emplazamiento marítimo valenciano (V-30), ya que la mayoría de los transportistas de mercancías han reanudado hoy sus viajes de carga y descarta en las citadas terminales portuarias. El puerto de València genera un movimiento de contenedores de entre 3.500 y 5.000 camiones al día, dependiendo de la escala de buques en sus muelles.

Los colapsos en el acceso sur al puerto -único que tienen los camiones- se producen después de un lunes en el que los turnos entre las 2 y las 8 horas, y las 8 y las 14 horas no se pudo trabajar por la alerta roja. Además, tanto en las jornadas de las 14 horas como el de las 20 horas tampoco se trabajó. Las firmas concesionarias informaron a sus clientes que las operativas de buques y de puertas se mantuvieron suspendidas durante la alerta roja.

Maersk comunica los tiempos

Según la web de APM Terminals Valencia, hasta las 10.00 horas de esta mañana se ha podido atender a las tareas de carga y descarga de contenedores en un tiempo promedio de 44 minutos. Así, Esta compañía informa que el 40% son atendidos en menos de 30 minutos y el 60% restante, en menos de una hora. Estos tiempos de se han reducido considerablemente respecto a otros momentos de mayor actividad en años anteriores.