La compra de coches en la C. Valenciana deja atrás el impulso de la dana pese a crecer un 20 %

Las compras de coches en la Comunitat Valenciana siguieron creciendo en septiembre. Sin embargo, el efecto dana -que llevó a crecer con subidas por encima del 100 % en meses previos- parece quedar ya atrás. Esa es la realidad que refleja el último informe ofrecido por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam), que reflejan como en la autonomía se adquirieron 7.951 unidades, lo que ha supuesto un incremento del 20,20% respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado de enero a septiembre, el mercado valenciano ha sumado 103.044 turismos, un 48,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La Comunitat ha concentrado el 12,06% del total nacional en lo que va de año.

Más híbridos enchufables y eléctricos

Por combustibles, en septiembre se han vendido 1.867 unidades de gasolina en la Comunitat Valenciana, un 27,83% menos que un año antes; los diésel han registrado 285 unidades, un 18,80% menos; y el resto de tecnologías (incluye híbridos y eléctricos, entre otras) ha alcanzado 5.799 unidades, un 57,71% más. En el acumulado, la gasolina ha sumado 35.045 (+7,60%), el diésel 3.033 (-21,59%) y el resto 64.966 (+97,11%).

La Comunitat Valenciana ha sido la cuarta autonomía por volumen en septiembre con 7.951 unidades y una cuota del 9,34%, por detrás de Madrid (32.549 y 38,22% de cuota), Cataluña (11.551 y 13,56%) y Andalucía (9.472 y 11,12%). En términos de variación interanual, el aumento del 20,20% de la Comunitat se ha situado por encima de la media nacional (16,43%), aunque por debajo de regiones como Extremadura (+37,25%), La Rioja (+36,55%) o País Vasco (+32,34%).

La provincia de Valencia, por encima de la media

Por provincias, Valencia ha registrado 4.252 unidades en septiembre, un 37,52% más; Alicante ha contabilizado 2.799, un 2,41% menos; y Castellón ha sumado 900, con un alza del 37,40% en comparación interanual. En el acumulado hasta septiembre, Valencia ha alcanzado 54.018 matriculaciones (+112,64%), Alicante 40.602 (+11,13%) y Castellón 8.424 (+12,97%).