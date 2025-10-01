La compra de viviendas modera su subida al 3 por ciento

La compraventa de vivienda (nueva y de segunda mano) se incrementó un 3% interanual en el segundo trimestre del año y contabilizó 195.737 operaciones, la mayor cifra que se registra desde finales de 2024, según datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Además, con respecto al trimestre anterior, el primero, la compraventa de viviendas aumentó entre abril y junio en mayor medida, un 6,3%. Todo ello, en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria. Con esta subida, hay que remontarse al cuarto trimestre de 2024 para encontrar una cifra tan alta de compraventa de viviendas en un periodo de tres meses (199.300).