DISTRIBUCIÓN
Consum reorganiza su dirección y crea un nuevo departamento de Calidad y Atención al Cliente
La reestructuración incluye las áreas de logística y de compras y tiene como objetivo "responder a los retos actuales del sector"
Consum reorganiza su consejo de dirección y crea un nuevo departamento de Calidad y Atención al Cliente, cuya dirección será asumida por Lourdes Brugera Moreno, hasta ahora directora de Logística. En su lugar, Ricardo Marí Sanchis pasa a liderar la dirección de Logística, tras haber desempeñado el cargo de director de Socio-Cliente y Marketing.
Este último cargo será ocupado por Sílvia Lázaro Pérez, quien promociona desde su actual puesto de ejecutiva de Compras de Alimentación Salada. Todos estos nombramientos han sido ratificados por el consejo rector y entran en vigor a partir de hoy, 1 de octubre de 2025.
Con esta reorganización, el consejo de dirección de la cooperativa, presidido por Antonio Rodríguez Lázaro, queda conformado por un total de diez departamentos: María Sánchez Alcaraz, directora de administración; Lourdes Brugera Moreno, directora de Calidad y Atención al Cliente; Manuel García Álvarez, director de Compras; Emilio Bermell Carrión, director de Desarrollo; Amadeo Ferrer Bayarri, director Financiero y de TIC; Juan Vicente Ríos Mascarell, director de Gestión de Tiendas; Ricardo Marí Sanchis, director de Logística; Pedro Hernández Quiroga, director de Personas y Bienestar; Javier Quiles Bodi, director de Relaciones Externas y Sílvia Lázaro Pérez, directora de Socio-Cliente y Marketing.
Tecnología alimentaria
Según informa la cooperativa valenciana, el nuevo departamento de Calidad y Atención al Cliente integrará y ampliará las competencias en materia de calidad, tecnología alimentaria, nutrición y servicio al cliente, y nace con el objetivo de dar respuesta a los retos actuales en los estándares de calidad, la innovación tecnológica en los alimentos y las nuevas demandas de los consumidores en cuanto a atención y experiencia de compra.
Cincuenta aniversario
Consum afronta un "año de retos" al celebrar en 2025 el 50º aniversario de su fundación (con una tienda en Alaquàs), según su director general, Antonio Rodríguez. Desde entonces no ha dejado de crecer. De hecho, consolida el 6º puesto en el 'ranking' del sector en España tras lograr una facturación de 4.707,3 millones de euros en 2024, un 7,3% más que el año anterior. Además, obtuvo unos beneficios netos de 108,7 millones, un 7,5% más que el ejercicio precedente.
