La compra de un piso en València se lleva casi la mitad de los ingresos familiares

La compra de una vivienda en València ya se lleva casi la mitad de los ingresos familiares, según revela un informe de la tasadora Tinsa. La tasa de esfuerzo para adquirir un piso en la capital valenciana es muy superior al 35 % de los ingresos que marca la banca como razonable. La principal causa del incremento de la tensión financiera es el subidón de precios que han registrado los pisos en el Cap i Casal. El análisis de la tasadora revela que en cinco años la vivienda ha subido más de un 35 % en Valencia.

La tasa de esfuerzo es una cifra que simula el porcentaje disponible que un hogar medio tendría que destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca que cubre el 80 % del valor de una vivienda media. Según este indicador, los españoles destinan una media del 34,8 % de su renta disponible al pago de la hipoteca. En el caso de la ciudad de València, el porcentaje se dispara al 45 %. Los tasadores de Tinsa advierten de que por encima del 45 % es una tasa de "accesibilidad crítica".

El esfuerzo de compra en las seis principales capitales españolas supera el límite del 35 % en cinco de ellas. Se trata de Madrid (56 %), Málaga (55 %), Sevilla (47 %) y València. "Solo Zaragoza se mantiene en niveles razonables, con un esfuerzo del 31 %", subraya la tasadora Tinsa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la hipoteca media en España en el segundo trimestre de 2025 (último dato disponible) se situó en 154.358 euros. Cada mes, el pago de una cuota hipotecaria media supone un desembolso medio de 774 euros, en un entorno de tipos de interés bajos.

Subida descontrolada

La subida descontrolada de los precios de la vivienda tras la pandemia (azuzada por las ganas de cambiar de casa de muchas personas que durante el confinamiento descubrieron que no les gustaba su piso) está detrás del incremento del esfuerzo financiero que hay que hacer para comprar una vivienda.

El estudio de Tinsa destaca que Valencia es de las provincias españolas donde más ha subido el precio de la vivienda en los últimos cinco años junto a Málaga, Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife con incrementos interanuales por encima del 7 %.

Viviendas de obra nueva en el PAI de Malilla. / Francisco Calabuig

Crédito fácil

La facilidad para conseguir un préstamo hipotecario también está detrás de la subida de precios. "La reducción del coste de financiación ha seguido dinamizando el mercado hipotecario. Según datos del Banco de España, ha aumentado levemente el porcentaje de préstamos que cubre más del 80 % del activo, pasando del 11 % del primer trimestre del año a un 11,7 % en el segundo. En cualquier caso, todavía está lejos del 16 % que se alcanzó en el periodo 2004-2007", punto álgido de la burbuja inmobiliaria.

Tercer trimestre del año

Tinsa incide en que en el tercer trimestre del año se han recalentado todavía más los precios. "La combinación de una demanda robusta en máximos posburbuja y una oferta insuficiente consolidaron en el tercer trimestre el ciclo alcista del mercado residencial en España", apunta la tasadora. Este aumento de los precios es generalizado en todo el territorio español, aunque se manifiesta con mayor intensidad en los principales polos de empleo y en las zonas turísticas como la Comunitat Valenciana.

Demanda en máximos

"Los niveles de demanda y las tensiones en los precios a causa del desajuste de la oferta aumentan la rotación de la vivienda de segunda mano y alimentan algunas dinámicas especulativas todavía no mayoritarias", asegura Cristina Arias, directora del servicio de estudios de Tinsa by Accumin.