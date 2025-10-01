Empresarios del mueble: "Queremos demostrar que somos fuertes y poner punto final a la dana"

Para muchos empresarios del mueble valenciano, la apertura ayer de Feria Hábitat -no sin sobresaltos tras el aplazamiento del lunes por la alerta roja- fue un paso simbólico, una muestra de que tras la riada que golpeó hace once meses a miles de negocios -como los ubicados en el conocido como 'triángulo del mueble'-, gran parte del sector ha logrado salir adelante. El propio presidente del certamen, Vicente Pons, señalaba durante la inauguración de la cita -con 1.046 marcas y 584 expositores de 21 países distintos- que el 90 % de las firmas damnificadas por el agua ha podido acudir a una feria que, para muchos, se ha convertido en una forma de enseñar "que somos fuertes, que vamos a por todas y que queremos poner un punto y final a la dana".

Esas eran las palabras que pronunciaba Isabel Aguilar, CEO junto a su marido de la firma tapicera de segunda generación de Albal, Temasdos. Residentes en Picanya, frente al barranco del Poyo, aquel "horrible" día de octubre llegó a provocar que ambos pensaran que "ibamos a perder la vida". Pero "lo que menos nos imaginábamos es que en Albal iba a pasar lo mismo", relata esta empresaria que narra cómo en cuestión de minutos "lo perdimos todo". Con solo "la cartera de clientes y unos pedidos", la compañía tuvo que recurrir a la externalización para poder cumplir con sus compromisos.

Los productos de Temasdos presentes en Feria Hábitat 2025. / Miguel Ángel Montesinos

Desde Yecla, la firma comenzó a resurgir gracias a que "nos abrieron las puertas de una fábrica" y, ya desde enero, "pusimos las marchas forzadas" para escapar de una tragedia en la que "muchas veces pienso que no sé ni cómo hemos sido capaces de salir". Una salida que no es un olvido. Porque en esta edición han puesto un memorial con un sofá -presentado en la edición del año pasado, en septiembre con el nombre 'dana'- con el que "hemos querido hacer ese reconocimiento a todas esas personas que hemos hecho un esfuerzo muy grande".

Funcionando al 80 %

Y es que su caso no es único. Aunque según explica a este diario el presidente de la patronal de la madera, Alejandro Bermejo, la mayoría de esas firmas de la zona dana "están ya funcionando al 80 % de su producción", el fundador de otra compañía golpeada por la tragedia como la paiportina Trebol Contract, Antonio Torrijos, también recuerda a pocos pasillos de distancia cómo ese día el agua que inundó su factoría de 12.000 metros cuadrados "derribó el muro perimetral y provocó que toda la maquinaria, los stocks...fueran todos a la basura". Tras una limpieza en la que vio "cómo la gente , incluso la que no conocías, arrimaba el hombro" para ayudarles, su mayor lamento está en la falta de apoyo que ha notado desde las administraciones, con las que "hemos tenido una pelea después de todo lo que ha pasado".

Torrijos hablando en el expositor de Trebol Contract. / Miguel Ángel Montesinos

Mientras reclaman aún al Consorcio "el 65-70 %" de los más de dos millones de euros que perdieron, la salida de esta crisis para una empresa especializada en el mobiliario para hoteles ha sido "con recursos propios" y con la vista puesta en una feria en la que llegan con ganas "de mostrar nuestra resiliencia y de decir que la industria valenciana está aquí gracias a la propia industria valenciana". "Estamos incrementando ventas, estamos creciendo", concluye Torrijos.

Recuperar la facturación

Ese es uno de los logros que han conquistado también otras firmas como Jiso Iluminación, ubicada en el polígono Chiva y que vio también cómo el metro y medio de agua que entró en su factoría especializada en la iluminación técnica y decorativa -explica Rafa, uno de sus trabajadores- "reventaba todas las puertas y destrozaba las oficinas, el mobiliario, los ordenadores, etc". Gracias a que lograron salvar parte del stock que estaba en las plantas superiores, sí lograron ponerse en marcha pronto y poder recuperar la facturación porque "tenemos clientes fieles que pudieron esperar unas semanas a que pudiéramos servirles materiales y han seguido confiando en nosotros".