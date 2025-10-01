Eva Blasco optará a otro mandato en CEV Valencia

Tal como estaba previsto, la presidenta de la patronal autonómica CEV en la provincia de Valencia, Eva Blasco, presentará su candidatura para optar a la reelección en los comicios que la organización ha adelantado -dos meses- al 6 de noviembre. Así se lo ha trasladado la propia empresaria del sector de las agencias de viaje a la junta directiva de la entidad en la reunión mantenida esta mañana.

Según fuentes próximas a ella, no ha habido un pronunciamiento general de los vocales sobre el anuncio, aunque sí alguna intervención, en el encuentro y fuera del mismo, favorable a la continuidad de Blasco, que podría ser la única dirigente territorial que siga en su puesto tras las elecciones, a las que, sorprendentemente, no competirá su actual máximo dirigente autonómico, Salvador Navarro.

Lafuente

Aunque el plazo para presentar candidaturas termina el 22 de octubre, el líder de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, ya ha comunicado públicamente que se presentará. En estos momentos, el dirigente está recabando los avales necesarios -algo más de cien que tiene prácticamente asegurados- y todo indica que no encontrará resistencia alguna para suceder a Navarro.

Ese consenso en torno a su persona también lo busca en las estructuras territoriales. Según fuentes próximas al líder del metal, este ha trasladado a las provinciales que ese mismo consenso debe darse en sus ámbitos. En Valencia, es bien probable que se consiga porque en principio Eva Blasco tendría el apoyo suficiente para seguir otros cuatro años.

Vicente Lafuente, al anunciar su candidatura a presidir la CEV el 26 de septiembre / M.A.Montesinos

En Castellon ya hay pacto, aunque con sorpresa. El actual presidente, Carmelo Martínez, sería el deseado por Lafuente, pero llegó al cargo casi más por hacer un favor a Navarro que por deseo personal, dado que su empresa del transporte le absorbe mucho tiempo. Así que cuando ha surgido un candidato alternativo ha sido fácil el acuerdo y no habrá contienda.

Castellón

La sorpresa es quién es esa persona, porque se trata de Luis Martí, presidente de la minoritaria Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV), quien ya ocupó la misma presidencia entre 2022 y diciembre de 2024 aupado por los empresarios del azulejo y a pesar de la oposición de Salvador Navarro. Este finalmente consiguió que Martí saliera de Castellón y su sustitución por Carmelo Martínez el pasado mes de enero. Por tanto, otro de los enemigos del todavía presidente de la CEV que han impulsado la candidatura de Lafuente.

Alicante

La patata caliente está en Alicante, donde se atisban dos contendientes: el actual presidente, Joaquín Pérez, y el presidente de Uepal, César Quintanilla. Lafuente da por seguro que al final habrá consenso. En cualquier caso, el candidato a suceder a Salvador Navarro pretende conformar un comité ejecutivo y una junta directiva de la CEV en la que estén integradas todas las sensibilidades de la organización y singularmente los críticos. En este último caso hay precisar que se trata sobre todo de los empresarios alicantinos, cuya oposición a Navarro habría sido el detonante de la candidatura de Lafuente por el temor a una ruptura -o sea, escisiones- si el actual presidente repetía en el cargo.