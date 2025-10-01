Síguenos en redes sociales:

17

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante entrega sus premios

19

Fotogalería | 'Paseo con Mascotas' para dar a conocer la labor del Centro de Protección Animal de Badajoz

23

Prensa Ibérica da la bienvenida a los participantes del II Foro del Mediterráneo

12

II Foro Financiero activos 'Estrategias ante la futura unión bancaria europea'

30

Concentración en Madrid de pescadores contra el recorte de días en el mar de Bruselas.

15

Premios del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL)

7

La vida de Fernández Calabuig, en imágenes

25

El evento ‘Andalucía, una economía en transformación’, en imágenes

16

Así era la planta valenciana de IBM en los años 80 y 90

11

La fiesta popular por los 25 años de Baleària, en imágenes

84

I Edición Premios Agricultura

28

ECO-ONE y Porcelanosa marcan el camino hacia la sostenibilidad

Feria Hábitat

La Feria Hábitat, en imágenes

Miguel Angel Montesinos

Para muchos empresarios del mueble valenciano, la apertura ayer de Feria Hábitat -no sin sobresaltos tras el aplazamiento del lunes por la alerta roja- fue un paso simbólico, una muestra de que tras la riada que golpeó hace once meses a miles de negocios -como los ubicados en el conocido como 'triángulo del mueble'-, gran parte del sector ha logrado salir adelante. El propio presidente del certamen, Vicente Pons, señalaba durante la inauguración de la cita -con 1.046 marcas y 584 expositores de 21 países distintos- que el 90 % de las firmas damnificadas por el agua ha podido acudir a una feria que, para muchos, se ha convertido en una forma de enseñar "que somos fuertes, que vamos a por todas y que queremos poner un punto y final a la dana".

Para muchos empresarios del mueble valenciano, la apertura ayer de Feria Hábitat -no sin sobresaltos tras el aplazamiento del lunes por la alerta roja- fue un paso simbólico, una muestra de que tras la riada que golpeó hace once meses a miles de negocios -como los ubicados en el conocido como 'triángulo del mueble'-, gran parte del sector ha logrado salir adelante. El propio presidente del certamen, Vicente Pons, señalaba durante la inauguración de la cita -con 1.046 marcas y 584 expositores de 21 países distintos- que el 90 % de las firmas damnificadas por el agua ha podido acudir a una feria que, para muchos, se ha convertido en una forma de enseñar "que somos fuertes, que vamos a por todas y que queremos poner un punto y final a la dana".

