Feria Hábitat La Feria Hábitat, en imágenes Miguel Angel Montesinos Actualizado: 01/10/2025 10:58 Para muchos empresarios del mueble valenciano, la apertura ayer de Feria Hábitat -no sin sobresaltos tras el aplazamiento del lunes por la alerta roja- fue un paso simbólico, una muestra de que tras la riada que golpeó hace once meses a miles de negocios -como los ubicados en el conocido como 'triángulo del mueble'-, gran parte del sector ha logrado salir adelante. El propio presidente del certamen, Vicente Pons, señalaba durante la inauguración de la cita -con 1.046 marcas y 584 expositores de 21 países distintos- que el 90 % de las firmas damnificadas por el agua ha podido acudir a una feria que, para muchos, se ha convertido en una forma de enseñar "que somos fuertes, que vamos a por todas y que queremos poner un punto y final a la dana".

