Wizz Air, la aerolínea ultrabarata que se dispara en Valencia
La compañía húngara, que se ha convertido en uno de los grandes operadores de Manises, asegura que no tiene una “batalla” con Ryanair aunque se “puede beneficiar” de su reducción de rutas en algunos aeropuertos españoles
“Tenemos la intención de seguir expandiéndonos desde Valencia”. Así de claro se ha mostrado Andras Rado, director de Comunicación de Wizz Air, durante la presentación que ha llevado a cabo esta mañana la compañía húngara en el ‘cap i casal’. Un encuentro en el que la firma de bajo coste ha destacado el crecimiento que está teniendo en España y también con un aeropuerto como el de Valencia al que, a partir de la temporada de invierno, añadirá las rutas de Iasi (Rumanía) y Venecia (Italia), además del aeropuerto de Londres-Luton ya en 2026. De hecho, la compañía es una de las que más crecen en Manises, transportando sólo en este año casi 700.000 viajeros con origen o destino Valencia.
En sus palabras, Rado ha afirmado que la estrategia de Wizz Air pasa por expandir las rutas con los mercados del este de Europa, enclaves que cada vez “tienen más dinero para gastar en vacaciones” y que, sumado a que en la Comunitat Valenciana la gente de estos países “compra apartamentos aquí no sólo para verano, sino para cuando se jubilen”, está haciendo que las rutas sean “cada vez más atractivas”.
Billetes bajos
Por otro lado, respecto a si su modelo -con billetes por debajo de los 20 euros- hace competencia a un gigante como Ryanair, Rado ha destacado que ambas aerolíneas “estamos en el mismo ecosistema, pero ellos son otro tipo de empresa” y, por ello, cree que no hay una “batalla”. Así, el dirigente ha señalado que “nosotros nos centramos en nuestro negocio”, aunque sí ha afirmado que la decisión de la firma irlandesa de reducir algunas conexiones con España -a causa de su batalla por las tasas aéreas con Aena- “puede beneficiarnos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia
- UGT denuncia que las firmas de limpieza 'obligan' a sus empleadas a trabajar pese a la alerta
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Mapa: Consulta cuánto ha llovido en tu municipio
- Colapso total en los accesos a Valencia
- Atropello mortal en la V-31
- Previsión de lluvias extremas en Valencia: cuándo dejará de llover