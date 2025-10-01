Wizz Air, la aerolínea ultrabarata que se dispara en Valencia

“Tenemos la intención de seguir expandiéndonos desde Valencia”. Así de claro se ha mostrado Andras Rado, director de Comunicación de Wizz Air, durante la presentación que ha llevado a cabo esta mañana la compañía húngara en el ‘cap i casal’. Un encuentro en el que la firma de bajo coste ha destacado el crecimiento que está teniendo en España y también con un aeropuerto como el de Valencia al que, a partir de la temporada de invierno, añadirá las rutas de Iasi (Rumanía) y Venecia (Italia), además del aeropuerto de Londres-Luton ya en 2026. De hecho, la compañía es una de las que más crecen en Manises, transportando sólo en este año casi 700.000 viajeros con origen o destino Valencia.

En sus palabras, Rado ha afirmado que la estrategia de Wizz Air pasa por expandir las rutas con los mercados del este de Europa, enclaves que cada vez “tienen más dinero para gastar en vacaciones” y que, sumado a que en la Comunitat Valenciana la gente de estos países “compra apartamentos aquí no sólo para verano, sino para cuando se jubilen”, está haciendo que las rutas sean “cada vez más atractivas”.

Billetes bajos

Por otro lado, respecto a si su modelo -con billetes por debajo de los 20 euros- hace competencia a un gigante como Ryanair, Rado ha destacado que ambas aerolíneas “estamos en el mismo ecosistema, pero ellos son otro tipo de empresa” y, por ello, cree que no hay una “batalla”. Así, el dirigente ha señalado que “nosotros nos centramos en nuestro negocio”, aunque sí ha afirmado que la decisión de la firma irlandesa de reducir algunas conexiones con España -a causa de su batalla por las tasas aéreas con Aena- “puede beneficiarnos”.