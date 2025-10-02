La alta velocidad se 'come' el tráfico aéreo entre València y Madrid

Desde la entrada de los operadores privados al servicio, la apuesta de la ciudadanía valenciana por la alta velocidad se ha convertido en una subida constante que no deja de romper registros. El último, relativo al primer semestre de este ejercicio, refleja cómo el trayecto entre València y Madrid -la única ruta ferroviaria de este tipo que conecta a día de hoy al 'cap i casal' con otra ciudad de forma directa- superó por primera vez los tres millones de viajeros entre ambas direcciones. Una cifra, que supone incrementar en más de un 6 % el dato con el que cerró el mismo periodo del año pasado, que también está mostrando una realidad que, por esperada, no deja de ser significativa. Y esa no es otra que el hecho de que el tráfico ferroviario al alza está llevando a una sonada caída en el trasiego aéreo entre el aeropuerto de Valencia y el de Barajas, cuya evolución enseña un desplome pese a que las instalaciones de Manises se hallan en un momento de récord.

Tendencias cruzadas

Y es que si se comparan los últimos datos publicados tanto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como por el gestor aeroportuario Aena, esas tendencias contrapuestas quedan perfectamente visibles. Si el volumen de pasajeros que han utilizado un avión para viajar entre València y Madrid -una opción que, hace años, era muy usual sobre todo cuando se tenía que coger un vuelo transoceánico, por ejemplo- se ha reducido en 130.000 personas y se queda así solo en los 248.468 ciudadanos entre enero y agosto, el caso del corredor ferroviario resulta completamente contrapuesto. Y es que, con dos meses menos contabilizados, esta ruta en tren ha sido escogida por 172.000 viajeros más. O lo que es lo mismo, que este medio de transporte se ha 'comido' e incluso ha superado el tráfico que había previamente entre ambas ciudades.

Pasajeros en el aeropuerto de Valencia, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Tras este buen momento del tren, se encuentra el crecimiento que han tenido tanto la operadora pública, Renfe -sumando para ello los datos de AVE y su marca 'low cost' Avlo- y la firma Iryo -cuyo socio mayoritario es Trenitalia, pero que también está participada en un 25 % por los socios de Air Nostrum-, dos compañías cuyos datos mejoran en 2025 respecto al dato de 2024. Solo en el segundo trimestre, por ejemplo, la cuota de la operadora italo-española se elevó hasta el 27,1 % tras ganar casi 100.000 pasajeros en solo tres meses. En el otro extremo, sin embargo, está el comportamiento de la francesa Ouigo, que perdió más de 16.000 viajeros en el primer trimestre y otros 20.000 en el segundo con relación a sus datos del ejercicio previo.

Bajadas de precio

Buena parte de este éxito se entiende por un factor como es la rebaja del precio medio que han tenido los billetes de casi todas las compañías en lo que va de año. Solo cogiendo los registros de abril-junio, el importe medio que pagó por un asiento cada pasajero se situó en los 28,64 euros, un 8 % menos que el registro del año previo. A esa caída contribuyó especialmente la rebaja del coste del billete de AVE que baja un 10,6 % aunque se queda rozando aún así los 36 euros. Más económicas resultan tanto iryo como Ouigo. En el caso de la primera, la bajada del 3,8 % en su precio coloca su importe medio en los 24,39 euros, unos céntimos inferior a los 23,68 euros que pagaron quienes escogieron la firma francesa. Avlo, por último, subió sus precios en el corredor València-Madrid un 5,7 % y situó su precio medio en los 24 euros.