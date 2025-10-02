Feria Hábitat y Textilhogar cierran una edición de "éxito" con más de 40.000 visitantes en sus pabellones

Feria Hábitat València y Textilhogar ha cerrado esta tarde sus puertas y pone con ello fin a una de las ediciones más singulares de su larga trayectoria que, sin embargo, acaba en "éxito". Una edición que comenzó con el aplazamiento de su apertura de lunes a martes debido a la alerta meteorológica para dar paso a un certamen 'exprés' de tres días con horario ampliado y que se han caracterizado con una gran afluencia de visitantes profesionales. Tanto es así que las previsiones de ambos certámenes dejan, a falta de contabilizar los registros de estas últimas horas, un balance ligeramente superior a los 40.000 el número de visitantes, lo que supondría igualar las estadísticas de la edición anterior teniendo en cuenta, incluso, que este año solo se han podido desarrollar tres días (uno menos que en 2024) y que no se celebraba la bienal Espacio Cocina SICI, con un gran poder de convocatoria entre colectivos como instaladores, tiendas de muebles de cocina, etc..

Un "rotundo éxito"

"Ha sido un rotundo éxito, sin lugar a dudas", señala el presidente del Comité Organizador de Hábitat, Vicente Pons. "La feria ha sabido sobreponerse a las circunstancias adversas de no poder abrir el primer día según lo previsto, hemos reajustado horarios, hemos reordenado nuestra agenda de conferencias, presentaciones y actos señalados, y hemos intentado atender en la medida de lo posible los compromisos con los viajes y alojamiento de los compradores. Un gran esfuerzo de todo el equipo de Feria Valencia que se ha visto recompensado por una edición de éxito", apunta el empresario valenciano, quien, además, destaca "la gran capacidad de negocio de los expositores".

Por su parte, desde Textilhogar, el presidente del Comité Organizador, José Ramón Revert, también ha incidido en que "nuestros expositores han podido trabajar y ampliar mercado con la gran cantidad de compradores tanto nacionales como internacionales". Además, Revert ha querido destacar "el gran potencial de las sinergias que se establecen entre Feria Hábitat València y Textilhogar para crear un gran evento en torno al hábitat y que se ha demostrado un año más su gran capacidad de convocatoria. Ese es el camino a seguir", explica.

Compradores en Textilhogar, durante esta edición. / Levante-EMV

Homenaje a la dana

La edición de este año será recordada, más allá de por las alertas, por la presencia aún en la memoria colectiva y en la industria valenciana de la dana y sus efectos. Circunstancias que no han impedido que el 90 % de las firmas del sector golpeadas por el agua hayan aparecido en el certamen para "demostrar que somos fuertes y poner punto y final" a la catástrofe. Junto a ese esfuerzo, también ha destacado el memorial -elaborado junto a Temasdos- en el que se homenajeaba la resiliencia de la industria valenciana del mueble afectada y, por otro, en la exposición del Premio Nacional de Diseño, Héctor Serrano, que a la par que repasaba sus 25 años de trayectoria también mostraba su exposición 'Raíces', lámparas elaboradas con restos de madera recogidos tras la dana.

Por otro lado, hoy se ha celebrado la Jornada Profesional Hotel & Contract, un encuentro de referencia para el sector en el que se han abordado las principales tendencias que marcarán el futuro del diseño hotelero y contract. Sobre ello, la jornada ha puesto de relieve la necesidad de integrar bienestar, diseño responsable y tecnología discreta en los espacios hoteleros, consolidando un modelo de lujo consciente y sostenible.